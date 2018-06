Warszawa jedną z najtańszych metropolii. To także jedno z najlepszych miast na randkę

Fot. Arkadiusz Ziolek East News Warszawa jest wysoko w rankingu pod kątem kosztów utrzymania - 8

Niskie koszty utrzymania, dobry poziom bezpieczeństwa i niezły system komunikacyjny. To wyróżnia Warszawę spośród światowych metropolii. W stolicy trzeba jednak więcej zapłacić za produkty światowych marek.

Jak wynika z raportu "Mapping the World's Prices" przygotowanego przez Deutsche Bank, Warszawa jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast na świecie pod względem kosztów utrzymania.

Życie w stolicy Polski - w porównaniu z innymi światowymi metropoliami - nie jest drogie. Nawet po uwzględnieniu różnic w zarobkach, których wysokość netto (1128 dolarów) plasuje ją na 35. wśród 50 miejscowości.

Autorzy raportu wzięli pod uwagę wskaźniki dotyczące wysokości dochodów, kosztów mieszkania, transportu, posiłków i ubrań, a także odnoszących się do jakości życia. To m.in.: siła nabywcza, ogólne koszty życia, ceny nieruchomości w stosunku do dochodów, indeks bezpieczeństwa, jakość i dostępność opieki zdrowotnej, zanieczyszczenie powietrza i zagęszczenie ruchu oraz ogólny "klimat miasta".

Warszawa jest wysoko w rankingu pod kątem kosztów utrzymania - 8. miejsce. Ponadto znalazła się na 11. pozycji w zestawieniu poziomu bezpieczeństwa. 17. miejsce przypadło polskiej stolicy w porównaniu systemów komunikacyjnych. Relacja dochodów do cen nieruchomości dała natomiast pozycję nr 24.

Słabą stroną stolicy jest niska jakość opieki medycznej (41.), niska siła nabywcza (37.) i umiarkowanie atrakcyjny klimat (34.).

Zobacz: "PO i PiS mają w stolicy wspólne interesy"

Co ciekawe, według autorów raportu Warszawa została uznana za jedno z najlepszych miejsc na randkę. W dużym stopniu wpływ na to mają jedne z najniższych na świecie ceny: posiłków w restauracjach, piwa w barze, biletów do kina, czy komunikacji miejskiej. Jak wynika z zestawienia, taniej byłoby jedynie w New Delhi, Manili czy Mexico City.

Autorzy "Mapping the World's Prices" podkreślają, że bezwzględna wysokość cen w Warszawie niekoniecznie jest powiązana z lokalnymi średnimi dochodami. Wyliczają, że koszty wynajmu 2-pokojowego mieszkania w Warszawie, usług sprzątaczki, czy koszt kupna średniej klasy samochodu są skorelowane z przeciętną pensją netto.

Stosunkowo dużo płacimy z kolei za paliwo, wynajem samochodu czy niektóre produkty światowych marek. Przykładowo, za najnowszy model iPhone'a Polacy muszą w firmowym salonie zapłacić równowartość niemal 300 dolarów więcej niż w USA, Hong Kongu czy w Japonii.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl