MSZ może wprowadzać podróżnych w błąd. Uważaj, bo błędne informacje o paszportach skasują twoje wakacje

Rzeczywiście na stronie czytamy, że ”MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń”.

Inni też nie wiedzieli?

- Sprawa jest mocno rozwojowa, bo rozmawiałem i z MSZ i Strażą Graniczną. Nie radzą sobie na tyle, że odesłali mnie do Wydziału Spraw Cudzoziemców - powiedział nam we wtorek Łukasz.

Czy rzeczywiście MSZ mylił się na stronie? Pytania zadaliśmy już tydzień temu, ale do czasu opublikowania tego artykułu, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Co ciekawe już dziś MSZ informuje, że ”wymagany jest minimum 6-miesięczny okres ważności paszportu przy wjeździe”.

Jednak jeszcze w piątek, kiedy Łukasz to sprawdzał na tej samej stronie była informacja o 3 miesiącach. Na co dowodem jest zrzut ekranu opublikowany przez Łukasza.

Najmniej 6 miesięcy

- My bezpiecznie podajemy, że paszport powinien być ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy. Często jednak mamy sprzeczne informacje od urzędów i rezydentów będących na miejscu. Chcemy jednak, by podróżni nie mieli problemów, dlatego w przypadku Jordanii informujemy naszych klientów, że to 6 miesięcy - mówi pracownik infolinii jednego z większych polskich biur podróży.