Ważny wyrok TK dla pracowników: przywrócenie do pracy także dla zatrudnionych na czas określony

Wtorkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego to dobra wiadomość dla tysięcy starszych pracowników. W razie bezprawnego zwolnienia ich przed upływem terminu zatrudnienia na umowie o prace na czas określony będą mogli domagać się przywrócenia do pracy na dotychczasowych zasadach, informuje "Rzeczpospolita".

Trybunał pochylił się nad wątpliwością, jaką zgłosił Sąd Rejonowy w Koninie. Dotyczyły one sprawy pielęgniarki, która po przepracowaniu 25 lat na umowie na czas nieoznaczony poprosiła o zmianę jej na czas określony. Miało to miejsce w 2013 r. i było podyktowane tym, że na takiej zamianie zyskała finansowo.

Sąd rejonowy nabrał wątpliwości, gdyż w przypadku w przypadku bezprawnego zwolnienia osoby zatrudnionej na czas określony Kodeks pracy przewiduje tylko prawo do odszkodowania. Z możliwości przywrócenia do pracy albo przywrócenia warunków zatrudnienia sprzed wypowiedzenia zmieniającego korzystają wyłącznie zatrudnienia na umowie na czas nieokreślony. Niewielki wyjątek uczyniono na rzecz kobiet w ciąży i związkowców zatrudnionych na umowie na czas określony.

Ograniczanie zakresu roszczeń – wyłącznie do odszkodowania – nie spełnia też celu, jakim jest ochrona przed zwolnieniem w wieku przedemerytalnym. Zakłada ona to, by pracownik wypracował staż niezbędny do uzyskania świadczeń z ZUS.