Nie wykorzystałeś urlopu? Nie wszystkie dni wolne przechodzą na kolejny rok

Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Pracownik może więc poprosić o 26 wolnych już z początkiem stycznia. Inna sprawa, że pracodawca nie jest związany wnioskiem, bo ustalając urlopy musi zadbać o to, by firma działała w prawidłowy sposób.

Przedawnia się po 3 latach

Pracodawcy powinni być wyczuleni na sytuację, gdy pracownikowi nie spieszy się, by w terminie wykorzystać zaległy urlop. Państwowa Inspekcja Pracy może uznać, że nieudzielenie go jest naruszeniem praw pracownika, co stanowi wykroczenie, i nałożyć na firmę karę finansową.

Urlop na żądanie i opiekę nad dzieckiem tylko do końca roku

O ile więc nie ma pośpiechu z wykorzystaniem urlopu do końca roku, to są pewne szczególne rodzaje dni wolnych, które wygasają z końcem grudnia. Po pierwsze – to wolne na opiekę nad dzieckiem. Rodzice, którzy wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14, mogą skorzystać z dwóch takich dni w roku(opcjonalnie – rozbić to na 16 godzin). Uprawnienie takie przysługuje tylko do końca każdego roku kalendarzowego.