Wegrzy wchodzą z olejami do Polski. Będą konkurować z Orlenem

Fot. Jacek Bereźnicki Orlen zyska kolejnego konkurenta w Polsce

Węgierski gigant naftowy MOL rzuca wyzwanie wzmacniającemu się w regionie Orlenowi. Chce konkurować na polskim rynku ofertą olejów silników. Na nasz rynek wprowadzi ponad 900 nowych produktów.

Dotychczas węgierski MOL był obecny w Polsce, dzięki sieci 80 partnerskich stacji Slovnaft Partner ulokowanych w południowej Polsce. Teraz do swojej oferty dołączy kilkaset produktów, które pojawią się nie tylko na wspomnianych stacjach, ale i w sklepach. Tym samym państwowy gigant PKN Orlen zyska kolejnego konkurenta na rynku, który zdobywa poprzez smary i oleje marki OrlenOil. Te same produkty w ostatnim czasie zaczęły pojawią się na kontrolowanych przez polską spółkę czeskich stacjach Benzina.

- Dotychczas oferta MOL Lubricants nie była obecna na polskim rynku. Polska dystrybucja naszych produktów to kolejny krok w drodze do wzmocnienia naszej pozycji w regionie. Jako kluczowy producent olejów i smarów jesteśmy obecni na większości rynków europejskich. Polska gospodarka należy do największych w tej części Europy, dlatego wejście na ten rynek było dla nas oczywistym krokiem dla strategicznego wzmocnienia pozycji naszej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział dyrektor generalny MOL Lubricants Szabolcs Vida. Tym samym Polacy będą mogli korzystać z produktów sygnowanych markami MOL, MOL Dynamic i MOL Essence.

Poza Polską MOL Lubricants w regionie jest obecny od Rosji do Niemiec. Jego zasięg nie ogranicza ise tylko do Europy. Dystrybutorzy na całym świecie pozwalają sprzedawać produkty w 50 państwach, także Chinach czy Tajwanie.

Średnie przychody grupy z ogólnej sprzedaży markowych środków smarowych wynoszą ok. 130 mln euro rocznie. Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. To trzecia największa firma w naszym regionie. Większe są tylko Skoda oraz właśnie PKN Orlen, który od lat zajmuje pierwsze miejsce w tym zestawieniu.