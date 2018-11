Wiceminister, a później? Tu trafia się po pracy w rządzie

Zazwyczaj utrata teki wiceministra oznacza powrót do sejmowych ław. Ale nie zawsze - są tacy, którzy z administracji rządowej przenoszą się do biznesu, obejmują ważne funkcje w publicznych urzędach lub spółkach Skarbu Państwa.

Aż ośmiu byłych wiceministrów wróciło do swojej poprzedniej pracy w Sejmie lub Senacie. Do ław parlamentu wrócili Jerzy Materna (do marca wiceminister gospodarki wodnej), Maciej Małecki (stanowisko w KPRM), Aleksander Bobko (wiceminister nauki), Kazimierz Smoliński (Ministerstwo Infrastruktury), Wiesław Jańczyk (finanse), Jan Dziedziczak (dyplomacja) oraz Zbigniew Babalski i Jacek Bogucki (obaj resort rolnictwa).