Wielka rekrutacja do Poczty Polskiej. Ile można zarobić?

Poczta Polska przygotowuje się do rekordu na święta, ruszyła sezonowa rekrutacja na kierowców i pracowników sortowni – informuje spółka. Poczta spodziewa się mnóstwa paczek przed Świętami Bożego Narodzenia. Pracownikom zapłaci od 15 do nawet 30 zł brutto za godzinę.

Trwa sezonowa rekrutacja do Poczty Polskie w związku ze spodziewanymi, rekordowymi Świętami Bożego Narodzenia. Jak informują przedstawiciele spółki, do obsługi coraz większej liczby przesyłek potrzebni są dodatkowi pracownicy. Poszukiwani są kierowcy z kategorią B i C oraz osoby zainteresowane pracą w pocztowych sortowniach.

W ubiegłym roku Poczta Polska obsłużyła ok. 120 mln przesyłek eCommerce. W tym roku rekord ten zostanie prawdopodobnie pobity. Według danych z pierwszych ośmiu miesięcy tego roku, wzrost nadanych paczek wyniósł kilkanaście procent. Odpowiedzią Poczty na trend rynkowy jest budowa nowej architektury logistycznej. Nowe hale do opracowywania przesyłek uzupełnią pocztową sieć, a pracę usprawni nowa, maszyna paczkowa w sortowni w Zabrzu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Poczta zwiększa zatrudnienie w grupie pracowników sortowni oraz kierowców z prawem jazdy kategorii B, C oraz C+E na sezon przedświąteczny. Ma to zapewnić sprawną obsługę przesyłek z prezentami. Osobom, które preferują elastyczne formy zatrudnienia, Poczta może zaoferować pracę przy konkretnych zadaniach, które realizowane są w ramach umowy zlecenia.

Stawki są zróżnicowane w zależności od wykonywanych czynności oraz od miejscowości. Kierowcy kat. B mogą zarobić od 15 do 25 zł brutto za godzinę, a stawki dla kierowców kat. C oraz C+E wynoszą nawet 30 zł brutto za godzinę. Pracownicy sortowni mogą liczyć na stawki godzinowe od 15 do 25 zł brutto.

- Zaletą naszej przedświątecznej oferty jest elastyczny czas pracy, który można wynegocjować na etapie rekrutacji lub później z bezpośrednim przełożonym. W ten sposób można zarobić dodatkowe pieniądze na święta i połączyć pracę z innymi obowiązkami – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej.

W okresie przed i w trakcie wakacji Poczta prowadziła sezonową rekrutację, oferując kandydatom przede wszystkim stanowiska listonoszy i pracowników obsługi klienta. W ciągu 3 miesięcy zatrudniono blisko 4 tys. osób, co pozwoliło zastąpić pocztowców przebywających na urlopach.

Poczta Polska zatrudnia ponad 80 tys. pracowników.

- Jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób, które chcą się przekwalifikować, osób z niepełnosprawnościami oraz w wieku powyżej 50 lat, a także po dłuższej przerwie w pracy. Rekrutacja jest prosta i krótka, nie wymaga napisania CV. Warto spróbować i zostać pocztowcem na dłużej – zachęca Agnieszka Grzegorczyk.



Szczegółowe oferty pracy znajdują się na stronie internetowej Poczty Polskiej w zakładce Kariera.



Osoby, które są zainteresowane współpracą w okresie przedświątecznym mogą aplikować za pośrednictwem formularza, który dostępny jest TUTAJ.

