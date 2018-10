Wielkie przemeblowanie w samorządach. Do wzięcia nawet tysiące posad

Prawo i Sprawiedliwość na pewno obejmie samodzielną władzę w sześciu województwach: podlaskim, łódzkim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim oraz świętokrzyskim. Każdy z tych urzędów to kilkuset do tysiąca miejsc pracy. Jako że nadchodzi nowa ekipa, w urzędach będzie miał miejsce czas roszad - zapowiada portalsamorzadowy.pl

- Generalnie same urzędy marszałkowskie są prawie trzy razy mniejsze niż urzędy miejskie i to tam jest prawdziwa władza, czyli tam gdzie wygrała Koalicja Obywatelska. Aczkolwiek w tym przypadku sejmiki dostaną poważne pieniądze europejskie i każdy samorząd miejski o tych pieniądzach też myśli – ocenia w rozmowie z portalem politolog Ryszard Kessler.

Liczba zatrudnionych w poszczególnych urzędach waha się od 760 do 1300 osób. Do tego dochodzą jednostki podległe samorządowi. Na przykład województwo małopolskie jest udziałowcem i akcjonariuszem ok. 85 podmiotów.