Wielton podpisał dużą umowę. Francuska i niemiecka spółka przynoszą pieniądze

Fot. materiały prasowe/Wielton Mariusz Golec, prezes Wieltonu chwali się pierwszymi efektami przejęć we Francji i Niemczech. Jest umowa

W tym roku polski producent naczep i przyczep Wielton przejmował spółkę w Niemczech i uzupełnił udział do 100 proc. w podmiocie we Francji. W piątek ogłosił, że już podpisano umowę, która da prawie 600 mln zł.

Wielton oraz spółki zależne - Fruehauf SAS i Langendorf zawarły z SAF-Holland i SAF-Holland Polska umowę ramową dotyczącą dostaw i innych komponentów do budowy przyczep i naczep, poinformowała spółka w piątek. Szacunkowa wartość umowy wynosi 135 mln euro.

Umowa ramowa jest ważna na dwa lata od stycznia 2018 r. Dostawy będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez kupującego.

"Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ok. 135 mln euro. Strony umowy ramowej zadeklarowały również wspólne działanie w innych dziedzinach m.in. takich jak serwis, promocja, rozwój oraz testowanie produktów" - napisano w komunikacie.

Zobacz również: Wielton podbija Europę. Polska spółka przejmuje konkurentów z Francji i Włoch

W maju prezes Golec informował, że przejęcie niemieckiej spółki Langendorf da około 200 mln zł przychodów rocznie więcej. W grudniu polska spółka uzupełniła udział we francuskiej Fruehauf SAS do 100 proc., płacąc 11 mln euro.

- Wierzę, że dzięki pełnej integracji firm, a tym samym wykorzystaniu efektu skali, przewaga grupy Wielton na rynkach europejskich istotnie wzrośnie - mówił prezes Golec po tej transakcji.

Finalizacja tego ostatniego przejęcia była ważnym krokiem i przybliżyć miała polskiego producenta do realizacji strategii wzrostu na lata 2017-2020. Zgodnie z jej założeniami Wielton planuje zwiększenie sprzedaży z 12,9 do 25 tysięcy sztuk naczep i przyczep rocznie. Liczy tym samym na podwojenie rocznych przychodów do poziomu 2,4 mld zł.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 198 mln zł w 2016 r.

Inwestycje nie służą jednak spółce i od maja wpadła w trend spadkowy na giełdzie. Choć przychody rosną, to zyski zostają na poziomach z poprzedniego roku. W trzech kwartałach 2017 r. spółka zarobiła 47,3 mln zł w porównaniu z 47,5 mln zł w tym samym okresie 2016 r.

Inwestycje sprawiają przy tym, że inwestorzy nie mogą liczyć w najbliższych latach na dywidendę. Choć strategia spółka zakłada wypłatę 25-30 proc. zysku, to jednak uzależnione jest to m.in. od "realizacji planów operacyjnych i inwestycyjnych".

Notowania akcji Wielton w ostatnim roku