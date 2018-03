Wirtualna Polska poprawia wyniki operacyjne

Fot. materiały prasowe Prezes WPH Jacek Świderski może być zadowolony z działalności spółki.

Zysk brutto grupy Wirtualna Polska Holding wzrósł do 54,3 mln zł w 2017 roku z 15,4 mln zł rok wcześniej



Przychody wzrosły o 12 proc. do 466 mln zł. Taka sama dynamika widoczna była w czwartym kwartale. Spółce udaje się przy tym trzymać w ryzach koszty działalności, w tym wynagrodzeń 959 pracowników, które wzrosły o 7,9 proc. (+10 mln zł).

Przychody z segmentu online (media i e-commerce) wzrosły do 457 mln zł z 415 mln zł (+10 proc.). Co ważne, w gotówce rozliczane jest już 93 proc., podczas gdy rok wcześniej 91 proc. Nie tylko przychody były tu wyższe, ale i zyski. EBITDA skorygowana dla segmentu online wyniosła 150,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 135,9 mln zł.

Wybrane wyniki finansowe grupy Wirtualnej Polski Holding (mln zł) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 137,6 123,0 11,9 465,6 415,1 12,2 EBIT 26,3 26,8 -2,0 78,6 80,9 -2,8 EBITDA 40,0 38,1 4,8 129,6 122,9 5,4 Zysk netto 8,3 23,4 -64,7 35,3 53,8 -34,3 Przepływy operacyjne 33,2 31,6 5,1 113,6 113,6 0,0 Przepływy inwestycyjne -16,7 -29,6 43,6 -67,8 -92,6 26,8 Przepływy finansowe 0,5 -9,5 105,7 -43,8 -24,8 -76,5 Marża EBITDA 29,1 31,0 -1,96 27,8 29,6 -1,77 Marża netto 6,0 19,0 -13,00 7,6 12,9 -5,36 Źródło: raporty finansowe spółki

Z kwartału na kwartał poprawia się też sytuacja Telewizji WP. Choć w całym roku przyniosła ona grupie 12,2 mln zł straty EBITDA, to w ostatnim kwartale straty skurczyły się do 1,6 mln zł z 3,1 mln zł kwartał wcześniej. Co ważne - to w związku z wzrostem przychodów do 3,5 mln zł w ostatnich trzech miesiącach roku z 2,1 mln zł w trzecim kwartale. Prowadzenie wśród nowych programów z multipleksu ósmego (MUX8) najwyraźniej przekłada się już na poprawę sytuacji finansowej telewizji. Gdyby zakładać realizację trendu z ostatniego kwartału można by prognozować, że na plus wyjdzie już w drugiej połowie bieżącego roku.

Kluczowa dla spółki jest działalność e-commerce (Domodi, Allani, Nocowanie). Liczba użytkowników tych usług w grupie WP wzrosła z 5,1 mln we września do 5,8 mln w styczniu b.r.

- Dynamika przychodów z rynku e-commerce, mimo długoterminowego spadkowego trendu, jeszcze przez wiele kwartałów pozostanie ważnym napędem wzrostu wartości dla akcjonariuszy najstarszej polskiej internetowej spółki - Wirtualnej Polski - napisał prezes Jacek Świderski w liście do akcjonariuszy.

Jeśli chodzi o media, to grupa utrzymała pierwsze miejsca w siedmiu kategoriach, w tym: „biznes, finanse i prawo” (money.pl, finanse.wp.pl) i „styl życia” (m.in. Pudelek). Znacząco WP poprawiła w ciągu kwartału swoją pozycję w segmencie „informacje i publicystyka” (skok z 5. na 3. miejsce).

Jeszcze przed publikacją wyników w czwartek doszło do przejęcia 35 proc. udziałów Domodi. WPH zapłaciła za nie 85 mln zł.

