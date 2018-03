Wirtualna Polska z rekordowymi wynikami. Prezes zaskoczył akcjonariuszy... treścią listu

Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska Holding

Dynamiczny, dwucyfrowy wzrost w obszarze e-commerce, rekordowe przychody i rosnąca oglądalność wśród stacji MUX8. Wirtualna Polska przedstawiła właśnie wyniki za 2017 rok. Zapowiada kolejne akwizycje, dalej chce rozwijać usługi konsumenckie. - Pomagamy Polakom w codziennych wyborach. I będziemy to robić jeszcze lepiej - mówi prezes Jacek Świderski.



Prezes Wirtualnej Polski Jacek Świderski zaskoczył akcjonariuszy. Nie tylko rekordowymi wynikami spółki i odstawieniem konkurencji. Zdziwił również treścią listu do akcjonariuszy spółki. Znaleźć w nim można takie sformułowania jak "jak asteroida na tunguską tajgę", "giełdowe przedszkole", czy "problemy większe, a serca jeszcze większe".

I nie była to żadna przykrywka słabszych wyników. Wręcz przeciwnie, bo spółka ma się czym chwalić.

Oficjalną konferencję prasową Świderski poprowadził już w bardziej oficjalnym tonie. - Właśnie mija 5 lat od transakcji przejęcia WP - tymi słowami rozpoczął podsumowanie 2017 roku. A później zasypał obecnych pozytywnymi danymi.

Zysk brutto grupy Wirtualna Polska Holding wzrósł do 54,3 mln zł w 2017 roku z 15,4 mln zł rok wcześniej. Przychody z kolei w ciągu roku wzrosły o 12 proc. do 466 mln zł. Spółce udaje się przy tym trzymać w ryzach koszty działalności - w tym np. wynagrodzeń blisko tysiąca pracowników.

Z perspektywy prezesa najważniejszy jest jednak ten wynik: przychody z segmentu online (media i e-commerce) wzrosły do 457 mln zł z 415 mln zł (plus 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku). Co ważne, w gotówce rozliczane jest już 93 proc., podczas gdy rok wcześniej 91 proc. przychodów. W tym segmencie działalności nie tylko przychody były wyższe, ale i zyski. EBITDA skorygowana dla segmentu online wyniosła 150,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiła 135,9 mln zł.

Wirtualna Polska urosła ze względu na dynamiczne wzrosty spółek e-commercowych. Na dobre wyniki złożyły się segmenty m.in. turystyki (czyli portale Wakacje, Nocowanie, eHoliday), wyposażenia wnętrz (serwis Homebook), mody (portale Domodi, Allani) i usług finansowych (TotalMoney).

- W ciągu pięciu lat nasze przychody ze 150 mln zł urosły do 465 mln zł, a EBITDA z 50 mln zł do 150 mln zł. I my wszyscy w Wirtualnej Polsce jesteśmy z tego dumni - mówił Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualnej Polski. - 2018 rok będzie pierwszym, w którym EBITDA, bazująca na rynku e-commerce, przekroczy 50 proc. - dodawał. I śmiał się, że to na tyle istotny moment w historii internetu, że zasługuje na wzmiankę w Wikipedii.

Powodów do optymistycznej konferencji Świderski ma sporo. Chodzi nie tylko o względy finansowe. 2018 rok również zaczął się optymistycznie.

Telewizja zyskuje, "Ucho Prezesa" pomaga

W lutym 2018 roku telewizja WP została liderem oglądalności wśród stacji dostępnych na MUX8. Rynkowe udziały stacji w tzw. komercyjnej grupie widzów (16-49) wyniosły 0,38 proc. Lokomotywą pociągową wyniku był serial "Ucho Prezesa". Spowodował nie tylko napływ nowych widzów, ale wzmocnił oglądalność pozostałych programów stacji.

9 z 10 najczęściej oglądanych programów (wśród wszystkich stacji dostępnych na MUX8) to właśnie odcinki serialu reżyserowanego przez Roberta Górskiego. W najbliższym czasie w telewizji WP pojawi się nowy sezon produkcji.

- Nie mieliśmy do tej pory doświadczenia telewizyjnego, nie prowadziliśmy żadnej stacji. Proces nauki był długi, dlatego pozycja lidera nas bardzo cieszy. Wciąż mamy niższy zasięg niż konkurencja, a wyszliśmy na prowadzenie - mówi prezes Świderski.

Jego zdaniem rynek reklamowy w tym roku będzie rósł o około 8 - 9 proc. Jednocześnie Świderski jest przekonany, że 2018 rok będzie lepszym rokiem dla biznesu. - Większość wzrostu na rynku reklamowym pochłania oczywiście Google i Facebook, ale to nie znaczy, że nie można się im przeciwstawiać - zaznaczał prezes Świderski.

Walka pomiędzy WP a globalnymi graczami pojawiła się też w liście do akcjonariuszy. "W mijającym roku wielu wpadało w pułapkę zbyt silnych, negatywnych przekonań co do rynkowych zdolności bojowych mediowo-handlowego amalgamatu Wirtualnej Polski versus globalni gracze. Odeszli od nas zapewne tacy, którym wydawało się, że widzą już googlowe i facebookowe torpedy pędzące w nasze śródokręcie... Dzięki największemu na rynku zagęszczeniu mediowo-ecommercowych przedsiębiorców na metr kwadratowy oraz zaangażowaniu wszystkich obywateli Wirtualnej Polski, wyszliśmy z odmętu nieprzyjaznego losu silniejsi" - pisze w liście do akcjonariuszy.

Podczas konferencji prezes odniósł się również do niedzielnego zakazu handlu. Jednocześnie dał do zrozumienia, że spółka nie ma zamiaru wchodzić w handel żywnością. - Zakupy spożywcze to trudny temat i jeszcze trudniejszy kawałek biznesowego chleba - mówił. Trudnością są dostawy, które trzeba realizować np. w czterech różnych temperaturach.

Świderski zaznaczył jednak, że Wirtualna Polska liczy na wzrost sprzedaży np. odzieży przez internet. I między innymi dlatego postanowiła szerzej zainwestować w spółkę Domodi, liczy na jej kolejne wzrosty. - Oczywiście czynników inwestycji było zdecydowanie więcej, ale ten był jednym z nich - zaznaczał Świderski.

W czwartek spółka poinformowała o zakupie udziałów w Domodi. Za 35 proc. udziałów zapłaciła ponad 85 mln zł. Łącznie skupia w swoim ręku 86 proc. firmy. Nie jest to jej ostatnie słowo - otrzymała bowiem prawo przejęcia pozostałych 14 proc. udziałów w ciągu kolejnych 10 lat.

Kolejne akwizycje

Zakup to realizacja zapowiedzi zawartej w strategii Wirtualnej Polski - budowy portfela silnych marek e-commerce. - Domodi i Allani to dwa największe polskie marketplace'y w segmencie modowym kontynuujące dynamiczne wzrosty. Uzupełnia je Homebook – lider w segmencie projektowania i wystroju wnętrz, który rośnie jeszcze dynamiczniej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych inwestycji - tłumaczył w czwartek Grzegorz Kruk, VP Corporate Development w Wirtualnej Polsce. Więcej o transakcji można przeczytać tutaj.

Dlaczego Wirtualna Polska stawia na e-commerce? - Rynek reklamowy jest bardzo podatny na wahania w gospodarce. Biznesy konsumenckie są dużo bardziej stabilne i dlatego chcemy, by ta noga Wirtualnej Polski dalej się rozwijała. Dlatego też pozostaniemy akwizycyjni. W przypadku przejęć dużych podmiotów możemy osiągnąć dużo więcej dzięki synergii, dlatego to nasz cel - mówił.

Jednym z motorów napędowych dobrych wyników są spółki Wakacje.pl i Nocowanie.pl. Wakacje.pl, czyli serwis do porównywania i kupowania wycieczek od ponad 100 touroperatorów jest numerem jeden na rynku sprzedaży wycieczek zagranicznych przez internet. Z kolei Nocowanie.pl w kategorii podróży krajowych zajmuje drugie miejsce. Ustępuje tylko międzynarodowemu graczowi Booking.com.

Istotny w biznesie e-commerce jest serwis Homebook z wyposażeniem wnętrz. To drugi najszybciej rozwijający się segment w Wirtualnej Polsce w ostatnim czasie. Co istotne, co miesiąc serwis zbiera prawie tyle samo użytkowników, co strona szwedzkiego giganta meblowego IKEA. Pozostałe serwisy e-commerce również prezentują zdrową dynamikę wzrostów. Prezes Świderski przekonywał, że zdecydowanie przekracza rynkowe wzrosty.

Podczas konferencji sporo czasu Świderski poświęcił serwisowi WP Pilot, który oferuje dostęp do kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych. Co miesiąc telewizję naziemną za pośrednictwem portalu ogląda 2 mln Polaków.

- Większość w modelu reklamowym, ale rośnie liczba płacących za dostęp. Zbliżamy się do kolejnych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej i WP Pilot z pewnością będzie intensywnie wykorzystywany podczas tych wydarzeń - mówił prezes Świderski. I zaznaczał, że technologicznie firma jest na to gotowa.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commercowych. Jest właścicielem marek: Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka) a także Money.pl i TotalMoney.pl. Według badania Gemius/PBI, w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Innowacyjność oferty Biura Reklamy spółki WP Media doceniono m.in. w prestiżowym raporcie biur reklamy magazynu Media & Marketing Polska za rok 2017. Wyróżnienie dla BR WP przyznano trzeci raz z rzędu.