Wizz Air idzie w ślady Ryanaira. Trudniej będzie zabrać duży bagaż na pokład

Podróżni będą mogli zabrać do samolotu duży bagaż podręczny tylko wtedy, gdy mają wykupioną dodatkową usługę. Węgierski przewoźnik wprowadził nowe zasady. Obowiązują od piątku.

Nowa zasada dotyczy bagażu, którego wymiary przekraczają 40x30x18 cm. Dotychczas pasażer mógł go bez trudu zabrać na pokład. Dziś musi wykupić usługę Wizz Priority. Bez niej ma obowiązek oddać bagaż przy stanowisku odprawy, by następnie odebrać go przy taśmie bagażowej.

Cena usługi różni się w zależności od trasy. Kosztuje od 22 do 53 złotych. Można ją kupić online albo poprzez infolinię.

Węgierska firma tłumaczy, że powodem zmian jest ograniczona ilość miejsca w części dla pasażerów.

Po staremu pozostaną zasady dotyczące mniejszego bagażu. Pasażerowie będą mogli zabrać na pokład samolotu ładunek mniejszy niż 40 x 30 x 18 cm, ale pod warunkiem, że umieszczą go pod siedzeniem.

Zmiany nie tylko w WizzAirze

Również Ryanair ogłosił nowe zasady dotyczące przewożenia bagażu. Aby móc zabrać go na pokład, trzeba będzie zapłacić od 6 do 8 euro. Taki będzie koszt wykupienia usługi priorytetowej. Będzie ona dostępna dla połowy pasażerów samolotu. Reszcie pozostanie nadać walizkę odpłatnie. Koszt takiej usługi wyniesie 10 euro.

Linie kończą w ten sposób z trwającą od wielu lat praktyką zabierania na pokład darmowego bagażu do 10 kg. Zgodnie z nowymi zasadami, pasażer będzie mógł wziąć bez opłaty do samolotu małą torbę czy też plecak, ale tylko taki, który zmieści się pod siedzeniem sąsiada z przodu.

Nowe zasady mają obowiązywać od listopada. Przedstawiciele linii twierdzą, że dzięki nim uda się zapobiec wielu opóźnieniom spowodowanym przez pasażerów, którzy zabierają ze sobą na pokład samolotu za dużo bagaży.