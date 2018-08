We wrześniu strajk w LOT. Związkowcy nie ugną się. "Zarząd robi wszystko, by uprzykrzać nam życie"

Fot. Stanisław Kowalczuk / EastNews Strajk pracowników PLL LOT ma się odbyć we wrześniu

Związkowcy z PLL LOT decydują o kolejnym strajku. Tym razem ma dojść do skutku. Formalne zebranie, podczas którego ma zapaść decyzja o konkretnej dacie, zwołali na środę. Z ustaleń money.pl wynika, że do strajku dojdzie we wrześniu.

Pracownicy PLL LOT zrzeszeni w związkach zawodowych mówią, że uzbierało się sporo powodów do protestów. Zarząd spółki robi wszystko, by uprzykrzać nam życie – twierdzą.

W rozmowie z money.pl Monika Żelazik, zwolniona ze spółki szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, mówi o kolejnych problemach na linii pracownicy-zarząd. I nie chodzi tylko o pieniądze.

- Zarząd zapowiedział kontrolę pracowników. Chcą sprawdzać, czy stewardessy, stewardzi oraz piloci kupują alkohol w sklepach bezcłowych na lotnisku. Twierdzą, że regulamin pracy zabrania wnoszenia alkoholu do zakładu pracy. Jednak ich zakładem pracy jest siedziba spółki przy ul. 17 stycznia (teraz Komitetu Obrony Robotników, przyp.red.) – mówi nam Żelazik. Jak dodaje, sytuacji, w których zarząd LOT-u chce robić na złość pracownikom, jest więcej.

- Już naprawdę nie chodzi o podwyżki. Związkowcy po prostu nie chcą takiego zarządu. Mają poczucie straconych ponad 20 lat na walkę z różnymi zarządami, które nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za swoją działalność – podkreśla Żelazik.

Nadal głównym powodem planowanego protestu pozostaje wypowiedziany w 2013 roku regulamin wynagradzania w PLL LOT. Spółka, ratując się przed bankructwem, przeprowadziła wówczas cięcie kosztów. Według związkowców nowe warunki zatrudnienia są dużo gorsze. Ponadto nowych pracowników zmusza się do zakładania działalności gospodarczej lub proponuje się im umowy cywilnoprawne.

Decyzja sądu

Związkowcy złapali wiatr w skrzydła po lipcowej decyzji Sądu Apelacyjnego. Przypomnijmy, 27 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT i zakazał przeprowadzania strajku.

Jednak w lipcu Sąd Apelacyjny wydał postanowienie, w którym odmówił „udzielenia zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego". Co oznacza, że decyzja Sądu Okręgowego została cofnięta.

Jak mówi nam Monika Żelazik, dzięki tej decyzji związkowcom łatwiej było przystąpić do rozmów na temat nowego terminu strajku.

- To pokazuje, że związkowcy mają rację. Zarząd jest niekompetentny, działa przeciwko pracownikom, prowadzi nielegalną agencję zatrudnienia, a na dodatek ogranicza prawo do strajku, tym samym łamiąc konstytucję – podkreśla Żelazik.

Na 27 sierpnia zwołano też spotkanie w ramach Rady Dialogu Społecznego. Związkowcy zaprosili na nie premiera Mateusza Morawieckiego.

- Już wiemy, że pan premier nie przyjdzie. Jeśli w ogóle wyśle swojego przedstawiciela to i tak będzie cud – mówi nam Monika Żelazik. O dialog trudno również z zarządem PLL LOT. Przedstawiciel spółki ds. pracowniczych Stefan Malczewski miał niedawno rozesłać pismo, w którym przekonuje o tym, że sytuacja w PLL LOT jest wręcz fantastyczna.

- Związkowcy rozważają wniosek o jego odwołanie – mówi Monika Żelazik.

PIP karze LOT

Państwowa Inspekcja Pracy nałożyła grzywnę na zarząd PLL LOT za zwolnienie dyscyplinarne szefowej związku zawodowego personelu pokładowego Moniki Żelazik. W tej sprawie również skierowano wniosek do sądu.

"Państwowa Inspekcja Pracy wydała pismo, w którym potwierdza informacje o nieprawidłowościach w Polskich Liniach Lotniczych LOT, o których od wielu miesięcy mówią związki zawodowe działające w firmie i Rada OPZZ województwa mazowieckiego" – informował Piotr Szumlewicz, przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego.

Na LOT może zostać też nałożona kolejna kara. PIP zwróciło się do sądu w sprawie spółki córki przewoźnika LOT Crew. Chodzi o prowadzenie pośrednictwa pracy bez stosownego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. O tej sprawie inspektorzy również powiadomili sąd.

Zarząd PLL LOT z kolei za próbę wszczęcia strajku przez związkowców na początku maja domaga się od nich blisko 2 mln zł.

Zdaniem związkowców to jedynie próba zastraszenia. Dlatego nie zamierzają się wycofać. Strajk jest właściwie przesądzony, mimo iż niektórzy związkowcy opowiadają się za zorganizowaniem pikiet tak, by nie utrudniać życia pasażerom. Wszystko zostanie rozstrzygnięte w głosowaniu w środę. Po nim mamy poznać dokładną datę planowanego na wrzesień protestu.

