Wybuch w kopalni w Karwinie. Polscy górnicy wciąż będą przyjeżdżać do Czech. "Ryzyko śmierci jest wkalkulowane"

Money.pl rozmawiał z górnikiem, który pracuje w firmie, w której doszło do tragedii. Dziś zatrudniony jest w sąsiednim oddziale, ale jeszcze przed dwoma miesiącami pracował w rejonie eksplozji.

- Jako sztygar pracuję na tej samej kopalni, gdzie doszło tego wybuchu, ale w innym oddziale. Siedem lat pracuję w Czechach. Na tej kopalni około dwóch – mówi Mateusz Sitkiewicz. - Pod względem bezpieczeństwa czy zasad BHP, wbrew różnym opiniom – zwłaszcza głoszonych przez Polaków – trudno cokolwiek Czechom zarzucić. Bardzo dbają o przepisy BHP i zabezpieczenia. To nie Ukraina, gdzie różnie z tym bywa – zaznacza w rozmowie z money.pl.

Mimo tego wyklucza jednak, że podczas badania przyczyn wybuchu metanu, wykryte zostaną jakieś nieprawidłowości. - Przyczyn mogło być wiele. Być może stężenie było zbyt wysokie. Nie można wykluczyć również, że wypadek ten miał inną przyczynę. Polacy pracujący za granicą starają się pokazać, robić metry, muszą mieć wyniki i tu czasem naginają zasady bezpieczeństwa. Mogło więc się też zdarzyć, że czujnik został zasłonięty lub ustawiony gdzieś z boku i doszło do tragedii. Trudno ocenić - mówi.

Okoliczności tragedii bada Czeski Okręgowy Urząd Górniczy z Ostrawy, śledztwo prowadzi też policja. Jak informowała rzeczniczka urzędu, podczas eksplozji w kopalni dopuszczalne stężenie metanu musiało zostać przekroczone co najmniej 4,5-krotnie.

- To zagrożenie wkalkulowane w zawód górnika. Tąpnięcie czy wybuch to zagrożenia naturalne. Każdy się z tym liczy – przekonuje Mateusz Sitkiewicz. - Od rana dzwonią znajomi i rodzina pytając, czy wszystko w porządku.

- Sześć lat pracowałem w Polsce na kopalni. Mam porównanie. Czesi pracują bardziej racjonalnie, spokojnie i w sposób zrównoważony. Polacy rzucają się z gorącą głową na pracę. Jak to mówimy „dziczą”. Tam gdzie są gorsze roboty, Czesi poślą naszych pracowników, bo wiedzą, że Polak wejdzie i to zrobi. A Czech ustąpi miejsca, stwierdzi, że musi do emerytury dłużej robić i nie będzie się wyrywał – wyjaśnia górniczy sztygar zatrudniony w czeskiej kopalni.