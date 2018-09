Zgoda na wycinkę drzew na cudzych posesjach. Nowa propozycja komisji sejmowej

Fot. JPchret / Fotolia Nowy pomysł nie spodobał się na razie rządowi

- Będzie można wyciąć drzewo na cudzej posesji, jeśli zagraża ono ludziom lub sąsiednim budynkom - takiego rozwiązania chce jedna z sejmowych komisji. Rządowi pomysł się jednak nie podoba. Mówi, że to doprowadzi do sąsiedzkich konfliktów.

Pomysł przedstawiła sejmowa Komisja ds. Petycji. Chce wprowadzenia szybkiej ścieżki dla wycinania drzew z prywatnych posesji. By takie drzewa można było jednak wyciąć, musiałyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi lub być niebezpieczne dla okolicznych budynków - opisuje "Rzeczpospolita". Do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta w sprawie takiej wycinki będzie mógł się zgłosić każdy. Wójt wyda decyzję. Właściciel działki będzie musiał się do niej zastosować.

Jeśli odmówi - wójt będzie mógł wycinkę zorganizować sam, a kosztami obciążyć właściciela posesji. Pomysł sejmowej komisji nie podoba się Komisji ds. Ochrony Środowiska, która mówi wprost, że nadaje się do kosza. Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska również ostro skrytykowała projekt. Według niej, jest on niedopracowany i ma mnóstwo luk - czytamy w "Rz".

Losy projektu rozstrzygną się prawdopodobnie już na początku października.

