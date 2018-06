Program Czyste Powietrze. Strumień pieniędzy do 4 mln domów

Fot. EAST NEWS Smog nad Warszawą

Nowy projekt rządu ma na celu poprawę jakości powietrza w domach jednorodzinnych. W grę wchodzą miliardy złotych dotacji.

Przewiduje się, że na termomodernizacje zostanie przeznaczonych 103 mld zł. Wraz z kosztami wkładów własnych łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł – informuje Radio ZET.

Długość programu przewidziano na 11 lat. Większość pieniędzy w jego ramach będzie dotacjami, ale 39,7 mld zł zostanie rozdysponowanych w formie pożyczek Banku Ochrony Środowiska.

Pieniądze te pójdą na termomodernizację nawet czterech milionów domów. Właściciele o najniższych dochodach mogą liczyć nawet na 90 proc. dotacji. Nie będą one stanowić przychodu podlegającemu opodatkowaniu. Maksymalny koszt przewidziany do wsparcia w programie to 53 tys. zł.

Ruszają dofinansowania do wymiany pieców

Pożyczki będą udzielane na preferencyjnych warunkach. Ich okres to 15 lat a oprocentowanie to tylko 2,4 proc.

W ramach programu finansowana będzie m. in. wymiana źródeł ciepła starej generacji (opalane węglem) na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Budujący nowe domy będą mogli starać się o dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

Czyste Powietrze startuje 1 sierpnia. Więcej o programie można dowiedzieć się z infolinii pod numerem telefonu 22 543 34 33.

