Praca większości Polaków jest mało wydajna. Grozi nam los Grecji i Włoch

Fot. Steinz/REPORTER

26 proc. Polaków wypracowuje połowę PKB – alarmuje ”Rzeczpospolita”. Oznacza to, że praca zaledwie 5,6 mln zatrudnionych jest faktycznie efektywna.

Około 10 mln pracowników w Polsce zatrudnionych jest w mało wydajnych sektorach: mikroprzedsiębiorstwach, w rolnictwie, w sektorze publicznym czy pracując na własny rachunek - pisze ”Rzeczpospolita” powołująca się na analizy Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR.

Produktywne jest zaledwie 26 proc. zatrudnionych. To ta część wypracowuje połowę PKB. Jak zaznacza ekspert FOR cytowany przez dziennik, to w spółkach kapitałowych produktywność jest średnio kilkukrotnie wyższa niż w mikrobiznesie czy w rolnictwie.

Jednak na Zachodzie wydajność jest dużo bardziej wyrównana. Jak zaznacza na łamach "Rz" główny ekonomista FOR, wzrost wydajności wiąże się z inwestycjami, na które fundusze posiadają głównie duże firmy.

Dlatego też właśnie o usuwanie barier, które zniechęcają firmy do inwestycji i do wzrostu, powinno zadbać państwo.

Jeśli nie zwiększymy produktywności, grozi nam los pogrążonych w kryzysie Grecji i Włoch – pisze "Rzeczpospolita". Konieczna jest aktywizacja biernych zawodowo i program ułatwiający transfer pracowników do bardziej wydajnych sektorów.

Tymczasem bez pracy jest coraz mniej Polaków i ten pozytywny trend utrzyma się co najmniej do 2020 roku - wynika z prognoz opublikowanych przez NBP. Ekonomiści spodziewają się, że towarzyszący temu wzrost płac będzie większy niż przyrost wydajności.