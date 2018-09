Premier Morawiecki się przeliczył. Pomylił się o 9 mld zł wydanych na zdrowie

- To zmiana rewolucyjna. Jeszcze trzy lata temu – choć nie chcę, aby było to nadmiernie polityczne przemówienie, ale porównania same się nasuwają - na służbę zdrowia wydawaliśmy niespełna 4 proc. PKB. W roku 2019 przeznaczamy 4,86 proc. PKB. A więc (jest to przyp. red.) znaczące poniesienie wydatków w tym obszarze – przytacza wypowiedź Mateusza Morawieckiego z Forum Ekonomicznego w Krynicy "Dziennik Gazeta Prawna".