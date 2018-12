Na Święta wydamy więcej niż przed rokiem. W sumie to blisko 24 mld zł.

Szacowane łączne wydatki gospodarstw domowych na święta Bożego Narodzenia 2018 wynoszą 23,84 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,88 mld zł w porównaniu z rokiem 2017, tj. o 8,6 proc r/r - informuje bank.

"Wzrost deklarowanych wydatków świątecznych wpisuje się w obraz rosnących wydatków konsumpcyjnych widoczny w całej gospodarce. Konsumenci zwiększają wydatki ze względu na rosnące dochody, a także optymistyczne nastroje - prognozuje główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. - Spadek obaw o utratę pracy z racji rekordowo niskiego bezrobocia, a także optymistyczne oczekiwania co do przyszłej sytuacji finansowej zwiększają skłonność do dokonywania wydatków konsumpcyjnych.