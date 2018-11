Wykład Chrzanowskiego na SGH. Temat: "czym jest korupcja?"

"Źródłem korupcji jest przekazanie przez państwo monopolu władzy urzędnikowi", "korupcja jest patologią społeczną" - to fragmenty wykładu, wygłoszonego kilka lat temu dla studentów Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzący wykład? Marek Chrzanowski, były już przewodniczący KNF.

Slajdy z wykładu przeprowadzonego na warszawskiej SGH publikuje na Twitterze Marek Tatała, wiceprezes Forum Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak informuje, pochodzą one z archiwum jednego ze studentów uczelni, który uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez Marka Chrzanowskiego w 2009 roku.

Tematem wykładu w ramach przedmiotu "Współczesne problemy polskiej gospodarki" była korupcja. "Jest patologią społeczną, czyli takim zachowaniem instytucji (...), które stoi w sprzeczności ze światopoglądem i systemem wartości akceptowanymi w danej społeczności" - głosi definicja zjawiska z prezentacji, wpajana do głowy studentom.

Autor wykładu podaje nawet wzór na korupcję, cytując amerykańskiego profesora Roberta Klitgaarda i jego pracę "Controlling Corruption". Jest to monopol plus uznaniowość minus odpowiedzialność.

Marek Chrzanowski to były przewodniczący KNF, którego o korupcję oskarża Leszek Czarnecki. W tej sprawie skierował zawiadomienie do prokuratury. Chrzanowski miał od niego żądać zatrudnienia prawnika Grzegorza Kowalczyka w Idea Banku, by pomógł w restrukturyzacji banku.