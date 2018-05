- To, że wpływy z VAT są większe, to przede wszystkim efekt tego, że ludzie kupują więcej. Nie bez znaczenia jest wprowadzenie programu 500+, który pobudził konsumpcję. Bardzo dobrze, że rząd chwali się walką z wyłudzeniami VAT, ale trzeba pamiętać, że zmiany te były zapowiadane już wcześniej - mówi w programie "Money. To się liczy" Jacek Matarewicz, ekspert Business Centre Club.





