Wyższe składki dla 1,5 mln prowadzących działalność. Ponad 1,3 tys. zł od samozatrudnionych

W przyszłym roku składki na ubezpieczanie społeczne wyniosą 974,65 zł miesięcznie. To o blisko 66 zł więcej niż teraz - pisze ”Rzeczpospolita”.

Do tego trzeba doliczyć składkę na ubezpieczanie zdrowotne. Dziś wysokość składki to 320 zł miesięcznie i jak zaznacza dziennik, rok do roku rośnie zwykle o 10-20 zł. Dokładną wysokość jednak poznamy na początku roku.