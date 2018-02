Polska dogania azjatyckie tygrysy. Szóste tempo wzrostu na świecie

Fot. ANDRZEJ WAWOK/REPORTER Tempem wzrostu PKB nie ustępujemy wiele już nawet Chinom

Wzrost gospodarki w ostatnim kwartale dał Polsce miejsce w ścisłej czołówce światowej. Tempem rozwoju zaczęliśmy dorównywać azjatyckim tygrysom. W Europie lepsza jest tylko Rumunia.

Produkt krajowy brutto naszego kraju wzrósł w czwartym kwartale o 5,1 proc. rok do roku, co dało najlepszą dynamikę od 2008 roku. Gdyby zgodnie z prognozami ekonomistów było 5,2 proc., to wyprzedzilibyśmy wzrostem Indonezję.

Tak czy inaczej, znajdujemy się na szóstym miejscu w świecie pod względem wzrostu gospodarczego, tj. wśród krajów, które już publikowały dane. Z tych, które z podaniem wyliczeń jeszcze się ociągają, szansę na to, by nas przeskoczyć, mają jeszcze Turcja, Irlandia oraz Indie. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku te trzy kraje regularnie były lepsze.

W ostatnich trzech miesiącach ub.r. przesunęliśmy się na światowej mapie gospodarczej o dwa miejsca w górę na liście najdynamiczniej rozwijających się krajów. W końcówce roku przegoniliśmy Singapur i Łotwę.

Mapa najszybciej rozwijających się krajów pokazuje, że istnieje coś takiego jak podział regionalny wzrostu gospodarczego. Najszybciej rozwija się od wielu lat Azja Południowo-Wschodnia. W ubiegłym roku dołączyła do niej Europa Środkowo-Wschodnia. Zdecydowana większość krajów w naszym regionie przekroczyło 3 proc. wzrostu PKB w czwartym kwartale ub.r.

Wysokie tempo wzrostu najprawdopodobniej nie utrzyma się w roku bieżącym. Prognozy instytucji finansowych wskazują na od 4,0 do 4,6 proc. wzrostu w całym 2018 roku. Ekonomiści PKO BP uważają, że najważniejszą rolę, poza konsumpcją, odgrywają obecnie inwestycje, które według ich szacunków zwiększyły się o 12 proc. w końcówce ub.r.

Wzrost gospodarczy w 4. kwartale 2017 roku (proc. wzrostu PKB rdr) 4 kw. 2017 3 kw. 2017 2 kw. 2017 1 kw. 2017 Rumunia 7,0 8,8 6,1 5,7 Chiny 6,8 6,8 6,9 6,9 Filipiny 6,6 7 6,7 6,4 Malezja 5,9 6,2 5,8 5,6 Indonezja 5,19 5,06 5,01 5,01 Polska 5,1 4,9 4,0 4,1 Węgry 4,4 3,9 3,3 4,2 Łotwa 4,2 5,8 4 4 Finlandia 3,9 2,8 3 3,8 Litwa 3,9 3,2 4,1 4,1 Singapur 3,6 5,2 2,9 2,5 Bułgaria 3,6 3,8 3,9 3,6 Słowacja 3,5 3,4 3,7 3,1 Tajwan 3,28 3,1 2,13 2,6 Hiszpania 3,1 2,9 3,2 2,8 Korea Płd. 3,0 3,8 2,7 2,9 Niemcy 2,9 2,2 1,0 3,4 Holandia 2,9 3,0 3,3 3,2 Austria 2,8 3,1 2,6 3,1 strefa euro 2,7 2,8 2,1 1,9 USA 2,6 2,6 3,1 1,2 Portugalia 2,4 2,5 2,9 2,8 Francja 2,4 2,1 1,2 1,5 Belgia 1,9 1,6 1,5 1,8 Meksyk 1,8 1,5 1,8 2,8 Włochy 1,6 1,4 1,2 2 Wielka Brytania 1,5 1,9 2,5 1,8 Norwegia 1,4 3,4 0,1 2,5 Japonia 0,5 2,2 2,6 1,5 Źródło: Eurostat, investing.com, tradingeconomics.com