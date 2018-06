Żabka na wojnie z inspekcją pracy. Chodzi o niedziele bez handlu

Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy skierowali do sądów już 64 wnioski o ukaranie właścicieli sklepów sieci Żabka. Chodzi o omijanie zakazu handlu.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, dalszych 50 wniosków jest w przygotowaniu. Od paru tygodni sklepy Żabki są otwarte nawet w niedzielę z zakazem handlu. Sieć twierdzi, że działają wtedy jako punkty pocztowe, więc nie obejmuje ich ustawa o zakazie.

Do tej pory sądy sześciokrotnie przyznały racje inspektorom PIP, którzy twierdzili, że sklepy łamią ustawę. Ale raz przyznano rację franczyzobiorcy.

Będą zmiany w zakazie handlu. Jasne stanowisko ministerstwa

Zdaniem Żabki podpis na umowie z operatorem pocztowym sprawią, że placówki sieci są punktami pocztowymi. I dlatego od wszystkich niekorzystnych decyzji sądu składa odwołanie. Według firmy dziennie z jej sklepów odbieranych jest 5 tys. paczek.

O konieczności nowelizacji ustawy, m.in. ze względu na casus Żabki, mówią już związkowcy z Solidarności. Chodzi np. o moment rozpoczęcia zakazu handlu. – Tak, by zaczynał się w on od godz. 22 w sobotę i trwał do 5 rano w poniedziałek. Doprecyzowani wymagają także przepisy o placówkach pocztowych, bo proceder ich nadużywania się rozszerza – precyzuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Alfred Bujara, szef sekcji handlu w NSZZ Solidarność.

To nie wszystko, bo Bujara wspomina także, że „notyfikacji” wymagają także przepisy o e-handlu. Oznacza to, że być może Solidarność będzie domagać się ograniczeń w handlu internetowym oraz dostarczania towarów zamawianych online. Obecnie nie są one blokowane przepisami.

