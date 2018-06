Zakaz handlu. Sąd zajmie się "placówkami pocztowymi" Żabki i innych sklepów

Fot. East News/ARKADIUSZ ZIOLEK Poszczególne sklepy Żabki reklamują się hasłem, że są otwarte w niedziele

Państwowa Inspekcja Pracy donosi na osiedlowe sklepiki. Sąd ma sprawdzić, czy jako "placówki pocztowe" mają prawo działać w niedziele.

Inspektorzy do sądów w całej Polsce kierują sprawy dotyczące "placówek pocztowych" otwartych w niedziele - informuje RMF. Chodzi przede wszystkim o sieć Żabka.

Poczta Polska, a także inne placówki pocztowe, mogą być otwarte w niedziele z zakazem handlu. Status takiej placówki posiadają punkty sieci Żabka, co wywołało oburzenie "Solidarności", która postulowała wprowadzenie zakazu.

Żabka broni się jednak, że zakaz handlu nie był bodźcem do działalności pocztowej. "W większości sklepów Żabka status placówek pocztowych obowiązuje od 2012 r. Sugestie, że został on przyjęty w związku ze zmianami legislacyjnymi, są niezgodne ze stanem faktycznym. Firma Żabka Polska nie podejmowała w ostatnich miesiącach żadnych działań zmierzających do zmiany statusu sklepów. Podkreślamy, że decyzja o otwarciu sklepów w niedziele objęte ograniczeniami pozostaje po stronie franczyzobiorców" - informują money.pl przedstawiciele sieci.

Jak podkreśla RMF, Żabka twierdzi również, że posiada kilka ekspertyz prawnych, potwierdzających, że sklepy mogą być otwarte w niedziele z zakazem.

PIP ma co do tego wątpliwości, ale o ostateczną decyzję zwróciła się do sądów.

