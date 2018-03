Zabójcze kolejki do specjalistów. Do lekarza w 2021 roku

Fot. Wojciech Pacewicz W skrajnych przypadkach do lekarza-specjalisty trzeba czekać w kolejce nawet 1853 dni.

Nie tylko pacjenci, ale przede wszystkim polska służba zdrowia wymaga uzdrowienia. Od lat walczy z brakiem środków, kadr i gigantycznymi kolejkami. O tych ostatnich wiedzą wszyscy. Sieć szpitali miała przynieść rewolucję, ale dramat w poczekalniach trwa.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, przejmując stołek po swoim poprzedniku, nie miał lekko: najpierw trafił w sam środek sporu z rezydentami, a niewykluczone, że wkrótce będzie się zmagać z problemem braku pielęgniarek.

Zmiana wprowadzona jeszcze przez ministra Radziwiłła - sieć szpitali - miała usprawnić udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne. Celem ma być przede wszystkim łatwiejszy dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Skrócić się miały także kolejki na szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć.

Łatwiejsze zarządzanie szpitalami to – wydawać by się mogło – krótszy czas oczekiwania na wizytę do lekarza. Wygląda jednak na to, że na efekty jeszcze poczekamy, bowiem na mapie Polski nie brakuje placówek, gdzie prędzej doczekamy ostateczności, niż zobaczymy drzwi gabinetu lekarskiego.

Jeden z internautów opublikował zdjęcie swojego skierowania do poradni endokrynologicznej. Został zapisany na wizytę w... 2021 roku. Wyjątkowo mógł jeszcze wybrać... godzinę spotkania.



"Trochę smutno, trochę śmieszno" - chciałoby się powiedzieć. Takie przypadki to jednak chleb powszechni dla publicznych placówek medycznych. Na operację zaćmy w Polsce trzeba czekać nawet 6 lat.

Przykładowo na endoprotezoplastykę stawu kolanowego w województwie opolskim pacjent musi czekać w najlepszym wypadku 76 dni, ale w większości przypadków to – uwaga – 865 dni, 1614 dni, 1522 dni czy... 1853 dni. 1968 osób oczekujących na zabieg na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Korfantowie mówi samo za siebie.

- Nigdy nie zapomnę, jak moja ciocia przywiesiła na lodówce karteczkę z terminem operacji stawu biodrowego na sierpień 2019 roku. Czekała trzy lata, niestety nie doczekała – smutno komentuje rozmówczyni money.pl.

Na rehabilitację domową w województwie małopolskim można czekać nawet 94 dni. Aby zostać przyjętym na oddział chorób płuc w mazowieckim, również należy "odstać" nawet 199 dni. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B w Szczecinie wiąże się z czasem oczekiwania do 188 dni. W kolejce w Lublinie do leczenia astmy alergicznej pacjent może czekać do 55 dni.

Podczas odbywającego się niedawno Kongresu Wyzwań Medycznych, wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz pytany o funkcjonowanie ustawy o sieci szpitali podkreślił, że pewne jej zapisy będą modyfikowane. Ma to mieć miejsce najwcześniej po pierwszym kwartale br.

Przede wszystkim ma chodzić o zmniejszenie liczby oczekujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych czy nocnej pomocy medycznej. Pytanie jednak co z kolejkami do lekarzy-specjalistów, które w Polsce były, są i wygląda na to, że będą za długie?

Nic dziwnego, że Polacy nie mają najlepszego zdania o polskiej służbie zdrowia. Z badania CBOS przeprowadzonych w 2016 roku wynika, że aż 74 proc. respondentów źle ocenia publiczny system opieki zdrowotnej. Najgorzej oceniają oni właśnie dostępność wizyt u specjalistów – tyko 8 proc. stwierdziło, że to świadczenie zasługuje na pozytywną ocenę.