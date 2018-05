Zakaz handlu w niedzielę. Sprawdź, kiedy zrobisz zakupy w czerwcu

Kiedy zrobimy zakupy? Kiedy sklepy będą otwarte? - to jedne z najczęstszch pytań od 2018 roku

Zbliżają się wakacje i czas urlopowy. W planach wyjazdowych warto pamiętać o zakazie handlu. Zobacz, kiedy w czerwcu bez trudu zrobisz zakupy.

Od czerwca do listopada sklepy będą otwarte zawsze w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Dni wolne od zakazu handlu to 3 i 24 czerwca, 1 i 29 lipca, 5 i 26 sierpnia, 2 i 30 września, 7 i 28 października oraz 4 i 25 listopada. Warto wziąć to pod uwagę i pamiętać o tym w czasie wypoczynku.

Natomiast w okresie zimowego i świątecznego grudnia zakupów nie zrobimy tylko 9 grudnia.

Stworzyliśmy swój kalendarz, który pomoże łatwiej zorientować się w sytuacji.

Kwiecień w tym roku był wyjątkowym miesiącem i już taka sytuacja do końca 2018 r. się nie powtórzy. Zakupów nie mogliśmy zrobić w cztery niedziele. To odbiło się na wynikach sprzedaży.

Na podstawie danych z GUS-u, zauważyliśmy, że sprzedaż detaliczna w kwietniu była o 5,3 proc. niższa niż w marcu. Lepiej wygląda porównanie z kwietniem ubiegłego roku, bo w tym czasie zwiększyła się o 4,6 proc. Jest to jednak i tak najgorszy wynik od października 2016 roku.

Ponadto sklepy zaczęły wprowadzać promocje, aby zachęcić nas do robienia zakupów w piątki i soboty. A pracownikom wydłużono godziny pracy, szczególnie w dni poprzedzające niedziele niehandlowe.

Jakie faktycznie będą skutki zakazu handlu w wyznaczone niedziele dla polskiej gospodarki? O tym będziemy mogli powiedzieć dopiero za kilka miesięcy.

