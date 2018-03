Zakaz handlu to dla sklepów straty nie tylko w niedziele. Tak przynajmniej wynika ze słów prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renaty Juszkiewicz. - Rykoszetem sklepom oberwie się w poniedziałek. Ze względu na obostrzenia ustawy wiele z nich nie będzie w stanie dostarczyć towaru na tyle wcześnie, by mogły normalnie funkcjonować od rana - wyjaśniła w programie "Money. To się liczy".

