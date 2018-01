Zakaz handlu w niedziele. Legislacyjny bubel roku

W ustawie zakazującej handlu w niedziele wprowadzono ponad 30 wyjątków. Mogą prowadzić do absurdalnych sytuacji. Największe zamieszanie może spowodować olej rybny.

- Wiele stacji benzynowych prawdopodobnie przemyśli swój model biznesowy i powstaną tam supermarkety, które będą czynne w niedziele - mówi w rozmowie z MarketNews24 Marek Tatała, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).Wśród wyjątków od zakazu handlu w niedziele wpisano także miejsca, które prowadzą odbiór i handel produktami pochodzenia rybnego.

- Olej rybny to produkt pochodzenia rybnego. Czy pod tym pretekstem supermarket, który ma taki olej, będzie mógł być czynny w niedziele? - pyta ekspert i wymienia kolejne absurdy wynikające z ustawy.



Ustawa uznana została przez FOR za prawny bubel roku. Na Facebooku i Twitterze FOR trwa akcja #BubelRoku dotycząca ustawy.

Poprzez 44 grafiki - publikowane codziennie w mediach społecznościowych - aż do 1 marca, czyli dnia, w którym ustawa o zakazie handlu wchodzi w życie, eksperci FOR pytają o to, co ustawodawca miał na myśli, formułując tak niezrozumiałe przepisy. Akcja określana jako #BubelRoku ma pokazać, że prawo powinno być stanowione z rozwagą.