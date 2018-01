Obrót ziemią rolną. PiS wycofuje się ze swojego pomysłu?

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER Obowiązujące od 2016 r. przepisy ograniczają "obrót niewielkimi działkami", co to utrudnia życie Polakom

Jest szansa na liberalizację przepisów o obrocie ziemią rolną. Projekt ustawy, który pojawił się w Sejmie, pozwala na sprzedaż do 2 hektarów ziemi. To niemal siedmiokrotnie więcej niż obecnie. Co ważne, napisał go poseł koalicyjnej partii Porozumienie, a podpisali się pod nim przedstawiciele PiS.

- To ruch we właściwym kierunku. Obowiązująca ustawa jest bardzo dobra, ale zaproponowane zmiany są odpowiedzią na problemy części obywateli i małych firm - mówi money.pl Michał Cieślak, autor projektu nowelizacji ustawy, która uniemożliwiała sprzedaż więcej niż 30 arów ziemi. Polityk koalicyjnej wobec PiS partii Porozumienie wprost przyznaje, że obowiązujące od 2016 r. przepisy ograniczają "obrót niewielkimi działkami", a to utrudnia życie Polakom.

Proponowane przepisy

- Nasze propozycje zawarte w projekcie ustawy przewidują, że przepisy uwolnią obrót ziemią do dwóch hektarów, co pozwoli sprzedać każdemu zainteresowanemu działkę nie większą niż wspomniane dwa hektary. Dziś jest to jedynie 30 arów - tłumaczy Cieślak.

Zainteresowanie terenem o takiej powierzchni zgłaszali zarówno deweloperzy, przedsiębiorcy jak i mieszkańcy miast, którym zablokowano możliwość wyprowadzki na wieś. Autorzy projektu poszli im na rękę, ale postawili warunek. Rolnik, który będzie sprzedawał ziemię, nie może w okresie pięciu lat zbyć łącznie więcej niż wspomniane 2 hektarów.

- W mojej ocenie to dobry kierunek. Taka działka wystarcza do budowy osiedla czy założenie siedliska - tłumaczy poseł Porozumienia. Nowelizacja idzie jeszcze dalej w przypadku spółek Skarbu Państwa oraz instytucji państwowych. - Dotychczasowe przepisy ograniczają tę możliwość. Nowelizacja przyznaje im prawo do zakupu dowolnej wielkości działek - dodaje polityk.

Przedsiębiorcom będzie łatwiej

Na podobnym rozwiązaniu skorzystają przedsiębiorcy. Jeśli tylko będą w stanie udowodnić, że ziemię kupują ze względu na prowadzoną inwestycję, ustawa nie będzie już ich ograniczać. - Ta zmiana jest istotna ze względu na zrównoważony rozwój Polski. Zwłaszcza w tych częściach kraju, gdzie brakuje miejsc pracy- dodaje poseł.

Dotychczas na drodze do liberalizacji przepisów stał brak zgody ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi nam poseł Porozumienia, projekt do laski marszałkowskiej wniósł po rozmowie wicepremiera Jarosława Gowina z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem poświęconej obrotowi ziemią. - Mamy nadzieję, że poparcie dla zmian będzie - kwituje Cieślak.