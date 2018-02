Handel przenosi się na smartfony. Rynek mobilny rośnie w siłę

Fot. César/CC/Flickr Zakupy w telefonie deklaruje co drugi Polak.

93 proc. internetowych sklepów planuje jeszcze w tym roku dostosować się do ofert mobilnych. Allegro już teraz przeforsowuje zmianę prezentacji produktów na swojej platformie.

Mobilny segment rynku rośnie każdego roku po blisko 15 proc. – podaje Polski Standard Płatności. Do 2020 r. m-zakupy będą odpowiadać za 45 proc. globalnych przychodów z e-commerce – donosi "Rzeczpospolita".

Do zmieniającego się rynku dostosowują się najwięksi, a w ich ślad pójdzie niemal cała branża. Jak podaje raport Platformy Shoper, 93 proc. badanych e-sklepów zamierza wprowadzić zamiany już w najbliższym roku.

Internet mobilny - Polska powyżej unijnej średniej

Na razie największa w Polsce platforma zakupowa Allegro od 28 lutego będzie wymagać on wystawiających na niej sprzedających dostosowania opisów 1 proc. ofert do klientów mobilnych. Od kwietnia udział ma wzrosnąć do 15 proc.

Z przetaczanych przez "Rz" danych Gemiusa, już teraz co drugi internauta deklaruje, że zawiera transakcje przez smartfon lub tablet.