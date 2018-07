Zamek w Stobnicy. Mamy kilka wizualizacji budynku

Fot. WP Wiemy, jak ma wyglądać tajemniczy zamek. Dotarliśmy do kilku wizualizacji

O tajemniczym zamku dyskutuje cała Polska. Już wiemy, jak ma wyglądać wielka inwestycja. Dotarliśmy do kilku rysunków, które prawdopodobnie przedstawiają tajemniczy projekt ze Stobnicy.

Rysunki przedstawiają ogromną inwestycję, otoczoną murem, z licznymi wieżami. Styl zamku, jak wynika z rysunków, nawiązuje do budynków, które można podziwiać na południu Europy - na przykład we Włoszech, Portugalii czy Francji. Projektowi nie można odmówić rozmachu - z każdej strony zamek prezentuje się zupełnie inaczej. I na pewno robi wrażenie.

Przypomnijmy - zamek od trzech lat buduje spółka D.J.T. Co w nim będzie się znajdowało? To ciągle nie jest do końca jasne. Wiadomo jednak, że pozwolenie dotyczy "budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego". We wtorek tajemniczą inwestycję odwiedził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Stwierdził jednak, że wszystko przebiega zgodnie z pozwoleniem.

Money.pl dotarł do kilku rysunków, które przedstawiają różne elewacje zamku. Do pierwszej wizualizacji dotarł serwis Nasze Miasto Oborniki. Zdjęcie udostępnił serwisowi Nasze Miasto Lech Rugała. To przewodnik związany z Wielkopolską. - Inwestycją interesuje się od lat, na terenie Stopnicy i okolic bywałem często i próbowałem zainteresować nią wiele osób. Jedna z takich osób mi wysłała ten projekt z dopiskiem "tak to ma wyglądać" - opowiada nam Rugała.

Zamek w Puszczy Noteckiej. W sprawę zamieszani lokalni ekolodzy. Zobacz wideo:



