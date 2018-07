Zamek z Puszczy Noteckiej odsłania swoje tajemnice. Mamy nagranie z miejsca budowy

Wystarczyły wąskie okna, by można było wybudować wielki zamek na terenie chronionym. Mamy film, który pokazuje rosnącego kolosa z cegły. Będzie otoczony wodą i murem.

Przygotowany na polecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu budynków gospodarczego i mieszkalnego z zapleczem (...)" to w zasadzie jedyne źródło informacji o budowanym w wielkopolskiej Stobnicy, nieopodal Obornik, zamczysku. Plan zagospodarowania przestrzennego nie mówi nic o samej budowli.

Raport w połączeniu z informacjami uzyskanymi przez money.pl w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu pozwala ze sporą dozą prawdopodobieństwa uznać, że "opis przedsięwzięcia" zawarty w raporcie jest obrazem tego, co wkrótce zobaczymy na puszczańskim jeziorze. Film jest kolejnym dowodem przemawiającym za tezą o budowie stylizowanego na średniowieczne zamczyska, w którym, przynajmniej deklaratywnie ma zamieszkać 107 osób (w tym 10 odpowiedzialnych za "obsługę" - red.).

Małe okna z wnękami i możesz budować w puszczy

Łukasz Dąbkowski, rzecznik prasowy RDOŚ w Poznaniu, przyznał w korespondencji z nami, że raport był wymogiem postawionym przez Dyrekcję inwestorowi, by ten mógł zdobyć decyzję określającą warunki prowadzenia robót na terenach cennych przyrodniczo - obszarze objętym programem Natura2000 ze względu na ptaki i ich siedliska.

I właśnie te warunki wraz z nagraniem potwierdzają, że w Puszczy Noteckiej na obszarze około 2 ha powstaje ceglany "zamek".

"W celu wyeliminowania ryzyka kolizji ptaków nałożono warunek dotyczący szerokości okien zastosowanych w budynkach, niestosowania w oknach szkła refleksyjnego, zaprojektowanie głębokich wnęk okiennych (od 20 do 35 cm) od zewnątrz, powodujących silniejsze zacienianie okien i zmniejszenie odblasków oraz efektów lustrzanego odbicia nieba i zieleni" - poinformował nas Dąbkowski. W raporcie znajdują się dokładnie te same informacje. Rzecznik RDOŚ potwierdził także, że w budynku zaplanowano "dominantę", co po przełożeniu z urzędniczego na polski oznaczać będzie niemal 50-metrową wieżę.

Film nagrany z powietrza pokazuje rosnącego kolosa z cegły na częściowo sztucznie utworzonym jeziorze. Tym, co na nagraniu wyraźnie rzuca się w oczy, jest także fakt, że część mieszkalna zamczyska, które mogłoby służyć jako scenografia do nowej wersji "Krzyżaków", będzie otoczona nie tylko wodą, ale i... murem.

Zamek zamiast szklanej bryły

Raport wskazuje także na ciekawy wybieg, który zastosowali wnioskodawcy. Jako alternatywę dla zamku przedstawili postawienie na jeziorze przeszklonego kolosa, który w najwyższym punkcie miałby mieć 70 metrów, a pozostała jego część w każdym miejscu przewyższałaby 41 m. Sam komin zbudowanej obok kotłowni planowano na 40 m. Ten, który powstanie, zgodnie z dokumentem, będzie miał 20 m. Zamiast ponad 700 lokali dla niemal 2000 osób, w ceglanym zamku znajdzie się 46 mieszkań dla potencjalnie 97 mieszkańców. Będą miały „zróżnicowany metraż”.

