Zamiast oszczędzić, spółki wypłacają ogromne ekwiwalenty za urlopy

W maju 2016 r. rząd w ekspresowym tempie doprowadził do przegłosowania przepisów zmieniających zasady wynagradzania szefów spółek państwowych i komunalnych. Ich umowy o pracę zastąpiono kontraktami menedżerskimi. Miało to na celu obejście tzw. ustawy kominowej i "urynkowienie" ich wynagrodzeń. Zyskać mieli nie tylko szefowie spółek, którzy zarabialiby więcej, ale też budżet. Wyliczono, że tylko w 169 spółkach z udziałem Skarbu Państwa oszczędności miały wynieść 59 mln zł rocznie. W praktyce zamiast oszczędności są jednak dodatkowe koszty – alarmuje "Gazeta Wyborcza".

Analizując sytuację Radia Kraków, dziennikarze odkryli, że prezes rozgłośni przeszedł z umowy o pracę na kontrakt menedżerski bez żadnej przerwy w pracy, a mimo to otrzymał odprawę. Jak to możliwe? Umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia stron, ale po miesiącu rada nadzorcza podpisała z prezesem aneks, który przewidywał, że jej rozwiązanie nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie pracownika, a ta zmiana umożliwiła wypłatę odprawy.

W całym kraju działa blisko 3 tys. spółek komunalnych. Jeśli założyć, że z chwilą zmiany podstawy zatrudnienia ekwiwalent za niewykorzystany urlop pobierze tylko dwóch członków zarządu, a kwoty wynoszą między 7 a 20 tys. zł, to daje to kwotę od 42 do 120 mln. To koszt wypłaty ekwiwalentu w samych tylko spółkach komunalnych. Do tego należy doliczyć spółki Skarbu Państwa i ewentualne odprawy.