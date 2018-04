Zarobki w Polsce. "Zamożny Polak" zaczyna się od 10 tysięcy na rękę

Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EAST NEWS 10 tysięcy złotych na rękę - według dużej grupy Polaków kogoś z taką pensją można już uznać za zamożnego.

Od 10 do 19 tys. zł netto. Tyle zdaniem Polaków powinna zarabiać osoba, którą można już uznać za zamożną - wynika z badania Deutsche Banku.

Jak czytamy w publikacji na temat badania, według ekspertów firmy konsultingowej KPMG zamożny Polak to taki, który zarabia na rękę 5 tys. zł. Jednak jeśli poprosi się o zdanie "zwykłych ludzi", to stawiają oni tę granicę wyżej.

W ocenie 39 proc. respondentów zamożny to ten, którego konto zasila co miesiąc kwota od 10 do 19 tys. zł netto. Co czwarty jest zdania, że wystarczy dochód w wysokości od 5 do 10 tys. zł na rękę.



źródło: Deutsche Bank

- W opinii znacznej części społeczeństwa osoba zamożna powinna zarabiać co najmniej trzy do pięciu razy więcej niż średnia krajowa - mówi Monika Szlosek, dyrektor bankowości detalicznej i inwestycyjnej z Deutsche Banku. Jak dodaje, z biegiem lat kwoty te będą szły do góry, bo i nasze społeczeństwo zarabia coraz więcej.

Co ciekawe, bank zapytał też, co oznacza "zamożny Polak" według osób, które zarabiają co najmniej 7 tys. zł na rękę, a więc plasują się już w kategorii tych o ponadprzeciętnych dochodach. Jak wynika z ich deklaracji, zamożność pojmują podobnie co osoby zarabiające mniej.

Aż 41 proc. spośród tych dobrze zarabiających uważa, że zarobki na poziomie 10-19 tys. zł miesięcznie na rękę to już zamożność.

Jak czytamy w raporcie DB, im ktoś więcej zarabia, tym bardziej skłonny jest do inwestowania, czy dodatkowego odkładania na emeryturę. Nie jest też tajemnicą, że ci najlepiej zarabiający mają odłożone największe majątki.

- 10 proc. najbardziej zasobnych gospodarstw domowych posiada około 41 proc. całkowitego majątku netto gospodarstw, podczas gdy majątek 20 proc. najmniej zasobnych to jedynie niewielka część (1 proc.) majątku wszystkich gospodarstw domowych - mówi prof. Małgorzata Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej, współpracująca z bankiem.

Obecnie średnia krajowa w Polsce wg GUS to 4886 zł brutto, czyli niecałe 3,5 tys. zł na rękę.