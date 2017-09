Majątek Jakubasa zmalał o 15 mln zł w jeden dzień. Słabe wyniki Newagu

Fot. KRYSTIAN DOBUSZYNSKI/REPORTER Zbigniew Jakubas musi zaakcetować, że jego akcje Newagu są warte dużo mniej niż w poniedziałek

Kurs akcji Newagu, nad którym kontrolę sprawuje miliarder Zbigniew Jakubas, mocno poszedł we wtorek w dół. To reakcja na wyniki drugiego kwartału, bardzo słabego w wykonaniu producenta taboru kolejowego. Wartość majątku Jakubasa doznała uszczerbku, choć nieznacznego w proporcji do jego wielkości.

Zbigniew Jakubas, według najnowszego rankingu tygodnika "Wprost" jest dwudziestym najbogatszym Polakiem z majątkiem, opiewającym na 1,7 mld zł. Połowa ulokowana jest w czterech spółkach giełdowych: Mennica Polska, Newag, CNT i Polna. Dzisiaj ten majątek uszczuplił się o 15 mln zł, czyli o niecały jeden procent za sprawą jednej tylko spółki.

Akcje producenta pojazdów szynowych Newag, gdzie Jakubas ma 39 proc. akcji, spadły o ponad 5 proc. we wtorek, schodząc do poziomu 15,21 zł za akcję, najniższego od 1 grudnia ub.r. Powodem jest podanie do wiadomości wyników za drugi kwartał. Strata netto od kwietnia do czerwca wyniosła ponad 10 mln zł, podczas gdy rok temu udało się osiągnąć zysk podobnych rozmiarów. Płynność ratowano zwiększeniem zadłużenia - o 136 mln zł w trzy miesiące do 577 mln zł. Przychody spadły o 19 proc.

Wybrane dane finansowe Newag (mln zł, skonsolidowane) mln zł 2 kw. 2017 2 kw. 2016 zmiana % 1 półrocze 2017 1 półrocze 2016 zmiana % przychody 117,6 144,9 -18,8 282,6 219,1 29,0 wynik operacyjny EBITDA -2,4 11,6 -120,4 20,5 7,7 167,0 zysk netto -10,5 11,2 -193,9 -0,6 -4,1 86,3 marża EBITDA % -2,0 8,0 -10,1 7,2 3,5 3,7 marża netto % -8,9 7,7 -16,6 -0,2 -1,9 1,7 przepływy operacyjne -68,3 21,6 -415,5 -23,4 -19,6 -19,4 przepływy inwestycyjne -7,6 -0,3 -2454,0 -15,1 -0,2 -7214,5 przepływy finansowe 76,0 -39,7 291,6 42,1 -14,6 387,6 Źródło: raporty finansowe spółki

Spółka tłumaczy słabszą kondycję „realizacją kontraktów pozyskanych w okresie luki inwestycyjnej”. To przekłada się na niższą marżę w porównaniu do lat 2013-2015.

Zarząd jednak patrzy na sytuację ze spokojem. „Sytuacja finansowa jednostki dominującej jest dobra a osiągnięte wyniki są zbliżone z zaplanowanymi wielkościami przyjętym w biznes planie spółki na 2017 rok” - podano w raporcie kwartalnym.

Jednostka dominująca grupy kapitałowej, czyli sam Newag, faktycznie przynosi zyski - na poziomie EBITDA nawet większe niż rok temu - 16,1 mln zł w pierwszym półroczu w porównaniu z 5,4 mln zł rok temu. W holdingu traciły spółki, organizujące finansowanie.

Włoski kontrakt musi czekać

Większe finansowanie było potrzebne m.in. dlatego, bo spółka czeka na certyfikację pięciu zestawów szynowych dla włoskiego FSE. Należność 65 mln zł miała być zapłacona do końca 2016 r., ale zmieniły się przepisy w zakresie certyfikacji.

Etap uzyskania świadectwa dla tych pojazdów zakończy się przez to dopiero na koniec półrocza przyszłego roku. W tym też terminie zostaną wystawione faktury na pozostałe zakresy prac w ramach umowy oraz zostanie zapłacona należność. Pomimo tego przesunięcia w stosunku do pierwotnego terminu spółka nie widzi zagrożenia dla dotrzymania przyszłorocznego terminu.

W czwartym kwartale spółka prognozuje zakończenie produkcji i sprzedaż 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 5 lokomotyw elektrycznych. To pozwoli spółce „istotnie zwiększyć wartość przychodów ze sprzedaży i rentowność na sprzedaży brutto” - napisano.

Nadal nierozstrzygnięte pozostaje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Region Sycylii na dostawę pięciu czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, gdzie Newag wciąż oczekuje na rozpatrzenie skarg złożonych do sądu.

Newag podkreślił, że zamierza poszerzać swoją obecność na włoskim rynku. Po realizacji kontraktu dla FSE będzie dysponować pojazdem w konfiguracji najczęściej kupowanej we Włoszech przez regiony i przewoźników prywatnych.

Plany rozwoju sprzedaży zakładają poszerzenie współpracy z partnerami zagranicznymi przez wspólny udział w postępowaniach przetargowych w formie konsorcjum. W kręgu zainteresowania Newagu w pierwszej kolejności są rynki europejskie, szczególnie rynki krajów Europy Środkowej.

Wkrótce rozstrzygnięcia dużych przetargów

W lipcu Newag podpisał umowę sprzedaży 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Województwa Zachodniopomorskiego za 122,7 mln zł oraz umowę o remont 10 lokomotyw spalinowych za 95 mln zł dla PKP LHS w Zamościu.

Spółka liczy obecnie na rozstrzygnięcie w ciągu kilku miesięcy przetargów na łącznie 131 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz do końca b.r. postępowania na dostarczenie 55 nowych wagonów osobowych dla PKP Intercity.

W segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszone mają być postępowania na dostawę nowych pojazdów dla Województwa Małopolskiego, Lubelskiego i Pomorskiego oraz dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. W sumie możliwe zamówienie nawet 60 sztuk nowych pojazdów w różnych konfiguracjach.

"Jednocześnie oczekiwane jest rozstrzygnięcie postępowania w sprawie zawarcia umowy ramowej na dostawę do 71 nowych EZT dla Kolei Mazowieckich. Spodziewane jest także skorzystanie z prawa opcji do kontraktów z Województwem Opolskim i FSE" - napisano w raporcie.

W segmencie wagonów osobowych do końca 2017 roku oczekiwane jest rozstrzygnięcie toczącego się postępowania na dostarczenie 55 nowych wagonów osobowych dla PKP Intercity.

W segmencie spalinowych zespołów trakcyjnych grupa nie spodziewa się licznych postępowań przetargowych w Polsce, z uwagi na duże nasycenie rynku tego typu pojazdami.

"W segmencie lokomotyw spalinowych grupa spodziewa się pozyskać kilka zamówień na modernizację lokomotyw spalinowych SM42, SM48 i ST44 od klientów z grupy PKP, jak i z rynku przewoźników prywatnych. Do końca roku rozstrzygnięte zostanie postępowanie na modernizację 9 lokomotyw SM42 dla PKP Intercity. Spodziewane jest także skorzystanie z prawa opcji zwiększającego wielkość zamówienia do zawartej umowy z Orlen Koltrans" - napisano w komunikacie.

W segmencie lokomotyw elektrycznych rozstrzygnięte powinno zostać postępowanie na dostawę 20 (opcja +10) nowych lokomotyw elektrycznych dla PKP Intercity. Kontynuowane będą rozmowy z kilkoma przewoźnikami towarowymi zainteresowanymi zakupem lokomotyw 4- i 6-osiowych.

"Ponadto Grupa będzie kontynuować proces wyprodukowania i dopuszczenia lokomotywy 6-osiowej w pełni zgodnej z TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności - przepisy Unii Europejskiej - przyp. red.)" - zapowiedziano w materiale.

W segmencie pojazdów metra do końca roku Newag oczekuje rozstrzygnięcia toczącego się przetargu na dostawę do 45 pojazdów do obsługi II linii metra w Warszawie.

"W segmencie tramwajów Newag stale intensywnie pracuje nad przystąpieniem do ogłaszanych postępowań na dostawę tramwajów, samodzielnie lub we współpracy z partnerami działającymi na tym rynku. Największym z oczekiwanych przetargów będzie ponowne ogłoszenie zamówienia na 213 pojazdów dla Tramwajów Warszawskich" - czytamy też w raporcie.

Notowania akcji Newagu w ostatnim tygodniu