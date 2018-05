Sklepy będą nieczynne w najbliższą niedzielę. Tym razem powodem są Zielone Świątki

Fot. Waldemar Deska 20 maja wypadają Zielone Świątki. Wolny będzie jednak tylko jeden ich dzień

W niedzielę, 20 maja, wypadają Zielone Świątki - dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że i sklepy będą zamknięte. W tym roku dodatkowo święto pokrywa się z niedzielą bez handlu.



W kolejną niedzielę, 27 maja, sklepy będą otwarte (kalendarz niedziel handlowych).

Dzień Zesłania Ducha Świętego to oficjalna nazwa święta, lepiej znanego jako Zielone Świątki. Święto jest ruchome - wypada w czerwcu albo w maju. Dzień wolny od pracy dotyczy tylko pierwszego dnia Zielonych Świątek, choć dla Kościoła święto trwa dwa dni i należy do najważniejszych w ciągu roku.

Wielokrotnie pojawiały się pomysły, aby całe święto było wolne od pracy. Dzięki temu Polacy na przykład w tym roku mieliby aż dwie majówki. W tym roku pomysł zyskał wielu zwolenników w Senacie. W rozmowie z money.pl jednak wiceminister pracy rozwiał wszelkie nadzieje na kolejne wolne. - Nie będzie dodatkowego dnia wolnego od pracy - mówił wiceminister Stanisław Szwed.

Będą zmiany w zakazie handlu. Jasne stanowisko ministerstwa. Zobacz wideo:



Zielone Świątki 2018. Wolny tylko jeden dzień

Jego zdaniem najpierw trzeba się przyzwyczaić do niehandlowych niedziel. - W tej chwili wprowadziliśmy zakaz handlu w dwie niedziele, w przyszłym roku będzie on rozszerzony. To jest nowa rzeczywistość, w której musimy się odnaleźć - dodał wiceminister Szwed.

Ostatnio pomysł wolnych dwóch dni w Zielone Świątki promowała Fundacja Naukowa Katolików Eschaton. Argumentowała, że całe święto było wolne od 1925 roku i znieśli je dopiero komuniści.

Czytaj też: Jest w Europie kraj, który bije nas na głowę pod względem wolnego



Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl