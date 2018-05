Złośliwe oprogramowanie zamiast RODO. Ministerstwo ostrzega

Fot. Wirtualna Polska Maciej Kawecki z ministerstwa cyfryzacji przestrzega przed próbami wyłudzeń w związku z RODO

Zmianę przepisów wykorzystują oszuści. E-maile, które rzekomo informują o RODO mogą zawierać wirusy i złośliwe oprogramowanie. Ministerstwo przygotowuje zmiany w kodeksie karnym, które mają pozwolić na karanie takich wyłudzeń.

O tego typu przypadkach mówił w TVN24 dyrektor departamentu zarządzania danymi w resorcie cyfryzacji Maciej Kawecki.

- Nie otwierajmy e-maili pod tytułem "jeżeli chcesz być zgodny z RODO, to kliknij w link bądź wejdź w załącznik". To wszystkie są e-maile, które zawierają wirusy, złośliwe oprogramowanie - przestrzegał.

Podkreślał też, że ministerstwo cyfryzacji pracuje nad tym, "aby takie wyłudzenia penalizować i z tym walczyć".

Zobacz także: Nie trzeba przejść obowiązkowych szkoleń w związku z RODO

Resort zamieścił też specjalny komunikat na swojej stronie internetowej. Czytamy w nim:

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na konieczność zachowania najwyższej ostrożności w reagowaniu na wszelkie otrzymywane wiadomości związane z dostosowaniem Państwa organizacji do RODO.

Z informacji, jakie otrzymujemy wynika, że obok licznych wiadomości informujących Państwa o przetwarzaniu danych osobowych są również takie, które mogą być ukierunkowane na oszustwa.

Do wiadomości takich należą w szczególności:

Informacje zawierające linki bądź załączniki z dokumentami z których skorzystanie zapewnić ma pozornie pełną zgodność z RODO, a faktycznie może skutkować zainstalowaniem tzw. wirusa na Państwa urządzeniu.

Co zrobić, gdy taką wiadomość dostaniemy? Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią. Nie należy reagować na wiadomości lub SMS-y z niewiadomego lub podejrzanego źródła.

Oferty usług doradczych w obszarze ochrony danych osobowych z informacją, że odmowa skorzystania z usług skutkować może złożeniem skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Może to być próba oszustwa.

Nieprawdziwe informacje o prawnej konieczności nabycia szaf zapewniających zgodność z RODO, krat w oknach, szczególnych kategorii niszczarek, nakładek na ekrany monitorów, kłódek oraz innych dedykowanych RODO rozwiązań.

RODO nie stawia takich wymogów.

Informacje o obowiązkowych egzaminach na Inspektorów Ochrony Danych, obowiązkowych certyfikatach oraz obowiązkowych szkoleniach.

RODO nigdzie nie mówi o obowiązkowych egzaminach czy szkoleniach.

Jednocześnie wszystkim administrującym danymi osobowymi zwracamy szczególną uwagę na sposób realizacji obowiązków wynikających z RODO.

Kierowane w ostatnim czasie liczne wiadomości informujące Państwa klientów, usługobiorców itd. o przetwarzaniu danych, powinny co do zasady być kierowane na adres mailowy adresata takiej wiadomości. Wysyłanie takich informacji np. do wszystkich klientów, bez dodania ich adresów email lub wysyłanie tzw. kopii ukrytej może się wiązać z naruszeniem przepisów RODO.

RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od piątku 25 maja we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Co oznacza to dla przedsiębiorców i konsumentów? Zobacz tutaj: RODO wchodzi w życie. Wyjaśniamy, co się zmienia