Rada Ministrów przyjęła już projekt zmieniający 160 ustaw. Ma to związek z koniecznością dostosowania ich do przepisów RODO, które obowiązują od 25 maja 2018 r. Maciej Kawecki, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji, przekonuje w programie "Money. To się Liczy", że nie powinno tworzyć to żadnych problemów po stronie przedsiębiorców.