Zobacz jak Twoi pracownicy marnują czas. ​ ​ Zautomatyzuj komunikację B2C i B2B.

Marketing SMS jest narzędziem bardzo popularnym i mimo różnych poglądów na jego temat, jego popularność nie maleje. Wręcz przeciwnie wraz z rozwojem technologii w społeczeństwie informacyjnym, oraz rosnącymi potrzebami komunikacyjnymi, rośnie potrzeba ciągłego dostępu do informacji. Natomiast w natłoku wiadomości i masowych przekazów, zauważalny jest mocny rozwój trendu personalizacji i osobistych form komunikacji.

SMS wygrywa, liczby nie kłamią

Marketing mobilny, czyli wysyłka SMS, jest odpowiedzią na stawiane wymagania komunikacyjne w sferze B2C i B2B, gdzie masowy przekaz należy spersonalizować i uzyskać efekt osobistego przekazu. Osobista forma SMS ma związek z przeprowadzonymi badaniami przez CBOS (2017). Ponad 92% Polaków ma telefon komórkowy, a liczne badania wskazują na bardzo wysoką częstotliwość używania tych urządzeń oraz wagi, jaką przywiązuje się do korzystania z nich jako "osobistego komputera” i wszystkiego, co potrzebne do codziennego życia. SMS jako narzędzie pozostaje niezmienne od 25 lat (pomijając drobne dodatki np. emotikony), ponieważ jest proste, sprawdzone i działa bez zarzutu na wszystkich telefonach (również na tych bez dostępu do internetu), bez potrzeby instalacji dodatkowych aplikacji a dodatkowo jest relatywnie tanim rozwiązaniem. Jednak przede wszystkim należy zauważyć, że powiadomienia SMS są traktowane bardziej osobiście, niż te kierowane masowo do wszystkich. Dlatego właśnie marketing SMS się rozwija, a wysoki Open Rate (ponad 90% w ciągu 1,5 minuty od dostarczenia), skłania do rozważań na temat zaimplementowania tego kanału komunikacji w biznesie.

Jak uzyskać personalizację przy masowej wysyłce SMS?

Automatyzacja procesu komunikacji nie musi być bezosobowa. API SMS zapewnia bezbłędne dopasowanie danych do konkretnej sytuacji. API (ang. application programming interface) jest łącznikiem między wewnętrznym systemem firmy a funkcjonalnością danej aplikacji. W tym przypadku, API SMS pomoże zintegrować wybrane dane klientów z wewnętrznego systemu firmy, z powiadomieniami SMS, które będą wysyłane automatycznie w odpowiedzi na określone zapytania, spersonalizowane np. o imię, numer zamówienia, numer buta czy jakąkolwiek daną, której wymaga sytuacja. Integracja jest więc nieodłącznym elementem udanej wysyłki SMS, dopasowanej do bieżących trendów w personalizacji i indywidualnym podejściu, z jednoczesnym zachowaniem automatyzacji i optymalizacji czasu pracy. Zastosowanie takiej metody jest gwarantem sukcesu.

W jakich branżach sprawdzi się marketing SMS?

W każdej branży, gdzie występuje relacja i kontakt z klientem. Rozpoczynając od branży e-commerce, gdzie zastosowanie auto SMS jest powszechne, przez branżę fashion, hotelarstwo i budowanie wizerunku z użyciem nadpisu, czy marketingowe SMS z rabatami, aż po logistykę, branże finansowe lub windykacyjne. Warto pochylić się nad tymi ostatnimi, gdzie czas reakcji (automatyzacja systemu) oraz budowanie wiarygodności jest kluczowym elementem komunikacji. Nadpis, czyli zdefiniowane pole nadawcy jest świetnym zabiegiem marketingowym, budującym rozpoznawalność i wartość marki, nadając jej profesjonalizmu. Natomiast w branży windykacyjnej czy finansowej, nadpis odgrywa dodatkową, bardzo ważną rolę - buduje zaufanie i wiarygodność, gdyż powiadomienia SMS ze zdefiniowanym polem nadawcy są o wiele chętniej odczytywane od wiadomości wysłanych z losowego, 9-cyfrowego numeru. Łącząc tę zaletę z funkcjonalnością auto SMS, czyli spersonalizowanych o niezbędne dane powiadomienia, proces odzyskiwania należności staje się o wiele prostszy a przede wszystkim bardziej skuteczny. Dlaczego tak się dzieje? Niejednokrotnie wystarczy jedynie przypomnieć o spłacie należności. Prawdopodobieństwo odczytania jest bliskie 100%. Natomiast dzięki automatyzacji, np. poprzez APISMS, wiadomości są precyzyjnie zdefiniowane, wysłane na czas i w odpowiedzi na konkretne wydarzenie.

Zautomatyzuj komunikację, a czas pracowników przeznacz na rozwój firmy

Część firm jednak decyduje się na ręczną wysyłkę powiadomień SMS, delegując do tego zadania pracowników. Jednakże takie rozwiązanie generuje niepotrzebne koszty, jakim jest czas pracownika poświęcony na czynność, która może być zautomatyzowana. Ręczna wysyłka powiadomień SMS często generuje błędy (literówki, zły numer zamówienia itp.) lub jest po prostu nie wykonana na czas. Natomiast automatyzacja powiadomień (poprzez integrację z SMS API w PlaySMS.pl) niweluje wszystkie te błędy do zera. Po zaimplementowaniu unikalnego klucza API, system automatycznie będzie generował wiadomości, w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowania, korzystając z danych zawartych w wewnętrznym systemie. Tak więc dzięki pełnej automatyzacji systemu, wysyłka SMS nie potrzebuje ingerencji człowieka, co optymalizuje czas działania a cały proces przebiega sprawnie, całkowicie wyklucza pomyłki i eliminuje błędy.

Podsumowując, integracja API SMS z PlaySMS.pl, pozwala na pełną automatyzację, dzięki której wysyłka robi się sama. Dzięki danym zawartym w systemie, funkcjonalność powiadomień SMS jest wykorzystywana automatycznie w odpowiedzi na konkretne zapytania (np. w sklepie internetowym po złożeniu zamówienia, czy w banku robiąc przelew wcześniej go autoryzując). To właśnie dzięki danym jest możliwa personalizacja a odpowiedź na konkretne zapytania, potrzeby czy eventy są jej pochodną. Odpowiedzi na konkretne zapytania, eliminują problem niedopasowania czasowego, braku dopasowania treści czy poczucie SPAMu. Zdefiniowane grupy odbiorców, specjalnie spersonalizowana treść w danej tematyce, czy chociażby zwracanie się po imieniu w treści reklamowych SMS to przepis na sukces, zagwarantowany dzięki integracji SMS API,

którą umożliwia platforma PlaySMS.pl.