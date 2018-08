Język wojny. Żołnierze mają znać angielski, inaczej wylot z służby

Fot. Bartosz Krupa/Eastnews W tym momencie brakuje żołnierzy, których można byłoby wysłać na szkolenia do USA

Kadra dowódcza zaleca wystawiać ocenę dostateczną tym szeregowym, którzy nie znają angielskiego. Ale żołnierze nie poddają się bez walki. Stawką jest ich kariera i nagroda roczna.

Okres od 15 sierpnia do 15 października to w wojsku tradycyjnie okres wystawiania opinii służbowych dla żołnierzy zawodowych. W tym roku Sztab Generalny Wojska Polskiego zalecił, aby szczególny nacisk został położony na znajomość języka angielskiego – twierdzi „Dziennik Gazeta Prawna”.

Przykładowo, w jednej z jednostek na Mazowszu dowódca wydał rozkaz, aby żołnierze, którzy nie zdadzą testu, ani nie są w stanie w inny sposób udokumentować znajomości języka Szekspira, otrzymali ocenę dostateczną.

Świdnik zadowolony z opóźnienia zakupu przez polską armię śmigłowców bojowych

Ale wojacy się nie poddają. Ich ostatnią linią oporu jest Karta Obowiązków Służbowych. Nie ma w niej słowa o konieczności posługiwania się językiem angielskim. Zwracają także uwagę, że szeregowi są przeznaczeni do walki na pierwszej linii frontu. Więc znajomość języka angielskiego nie jest tam rzeczą pierwszorzędną. Niektórzy - anonimowo -zwracają uwagę, że ludziom z uprawnieniami do prowadzenia ciężarówek w momencie przyjmowania do wojska nie mówiono nic o konieczności opanowania angielszczyzny.

Tyle tylko, że dowódcy też mają swoje argumenty. – Jeżeli wysyłam szeregowego na pięciomiesięczny kurs angielskiego, którego on nie zalicza, to nie widzę innej możliwości niż wystawienie mu maksymalnie oceny dostatecznej – mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” Krzysztof Rams, dowódca jednostki w Gdyni. Zwraca on uwagę, że za parę lat do Polski dotrą rakiety Patriot. Będzie musiał wysłać na kurs ich obsługi do USA 100 żołnierzy. Nie ma jednak nawet tylu, którzy znaliby wystarczająco język angielski.

Jednak ocena dostateczna w praktyce zamyka wojskowym karierę w armii i odcina dostęp do nagrody rocznej. Dlatego żołnierze grożą, że pójdą ze sprawą do sądu. I nie są bez szans. Wstawiają się za nimi wojskowi prawnicy.

– Jeżeli dowódca drużyny uzna, że wojskowy zasługuje na ocenę dobrą mimo słabej znajomości angielskiego, nie może dostać polecenia, by zmienić ją na niższą. Takie rozkazy z mocy prawa są nieważne – wyjaśnia gazecie płk Marusz Tomaszewski, radca prawny i były dyrektor departamentu prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jednym słowem, rozstrzygająca bitwa dopiero przed naszą armią.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl