Akcje Zortrax już można kupić. Na NewConnect we wrześniu

- Może kupi pani akcje Zortrax? Niebywała okazja przed debiutem we wrześniu - słyszy w telefonie nasza czytelniczka. Takie oferty dostało z pewnością jeszcze wielu Polaków. Przedstawiciel namiawia do osobistego spotkania. O co chodzi?



Telefonował przedstawiciel warszawskiej firmy Unicap, która skupiła akcje Zortrax od jednego z prywatnych akcjonariuszy pakiet akcji i chce je sprzedać wcześniej, przed debiutem giełdowym. Być może to część tych akcji, które sprzedawał przed rokiem miliarder Dariusz Miłek, założyciel i nadal główny akcjonariusz sieci CCC?

Miłek zainwestował dwa lata temu 44 mln zł w 15 proc. akcji znanego na świecie olsztyńskiego producenta drukarek 3D poprzez swój wehikuł inwestycyjny Ultro. Nie minął jednak rok, a już sprzedał w swoje akcje. Dla niego Zortrax był inwestycją krótkoterminową.

- Akcjonariuszy Zortraksu jest sporo i każdy ma prawo sprzedać swoje akcje. Jeśli chodzi o debiut we wrześniu, to faktycznie takie są plany. Oferta nie będzie się wiązać z nową emisją akcji - powiedział money.pl Mariusz Babula, szef działu relacji inwestorskich w Zortrax.

- Wykupiliśmy duży pakiet, więc mamy duże pole do negocjacji ceny - mówi przedstawiciel Unicap. - Akcje wejdą prawdopodobnie na rynek w granicach 57 zł za sztukę. Przez telefon mogę powiedzieć, że możemy sprzedać poniżej 50 zł - informuje, wskazując, że konkrety będę mógł przekazać na indywidualnym spotkaniu.

To zastrzeżenie jakie jest konieczne, by nie być posądzonym o ofertę publiczną. Prywatnie można sprzedać akcje - spotykają się dwie strony i umawiają co do ceny.

Akcjonariusze Zortrax naciskają

Część akcjonariuszy chce wyjść z inwestycji. W maju walne zgromadzenie Zortrax postanowiło, że akcje nie wejdą do notowań na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych, ale na rynek małych spółek NewConnect. Prospekt złożono na jesieni, ale duży rynek to jeszcze nie to, na co stać spółkę.

- W toku prac nad wejściem na rynek regulowany stało się jednak jasne, że potrzebny jest nam dodatkowy czas na spełnienie wymagań stawianych przed spółkami, których akcje są notowane na rynku głównym - mówił Rafał Tomasiak, prezes Zortraksu. Docelowo chce na rynek główny wejść - prawdopodobnie w ciągu dwóch lat. Ale akcjonariusze pośpieszają, więc zdecydowano się już na NewConnect.

Skąd ten pośpiech? Niewykluczone że decyzje wielkich banków centralnych i podwyższanie stóp procentowych odwróci trend wzrostowy na giełdach akcji. Lepiej nie czekać.

Spadek wyników w 2017

Oczywiście pewności, że akcje notowane będą po 57 zł nie ma żadnej. Kto wie w jakiej kondycji będzie wtedy rynek akcji i sama spółka? Niby dynamikę wyników ma imponującą, ale czy będzie tak dalej?

Zortrax jest producentem drukarek 3D. W 2015 r. drukarka M200 została uznana za najlepszą drukarkę desktopową 3D na świecie. Obecnie już nie jest tak dobrze, bo w najnowszym rankingu 3D Hubs za pierwszy kwartał 2018 „najpopularniejsze drukarki desktopowe 3D” jest na 4. miejscu. To też bardzo wysoko oczywiście.

Pojedynczy egzemplarz M200 kosztuje prawie 2 tys. dol. Produkty spółki dostępne są w 90 krajach całego świata. Oprócz drukarek 3D Zortrax M200 i 3D Zortrax M300 są to także oprogramowanie i materiały do druku.

W 2016 roku Zortrax miał 54 mln zł przychodu i 14 mln zł zysku netto. Tempo wzrostu zysku wynosiło 75 proc. Ubiegły rok jednak już nie był tak dobry. Zgodnie z szacunkami (dane przed audytem biegłego rewidenta) spółka wypracowała 47,5 mln zł przychodów i ok. 6,2 mln zł EBITDA tj. zysku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji.

„Spółka zanotowała istotny spadek sprzedaży na rynku amerykańskim, gdzie tamtejszy dystrybutor Zortrax przechodził przez poważne problemy finansowe, a następnie całkowicie zakończył działalność w segmencie. Skutkowało to ok. 25 proc. niższą sprzedażą w USA niż w roku 2016. Z podobnymi, choć znacznie mniejszej skali problemami, borykali się dystrybutorzy działający w kilku europejskich krajach” - tłumaczy spółka w komunikacie. Zarząd działa w kierunku zdywersyfikowania sieci dystrybucyjnej, żeby uniknąć takich problemów w przyszłości

