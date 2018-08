Polacy to dusigrosze? Nic z tego. Rozdają miliony w internecie

Fot. Facebook Zrzutka.pl podzieliła się danymi o wpłatach Polaków

16 mln zł przekazali Polacy w pierwszym półroczu 2018 r. na internetowe zbiórki w serwisie zrzutka.pl. To oznacza wzrost rok do roku o 191 proc.

Choć Polacy wciąż nie należą do bogaczy na tle Europie, wygląda na to, że wiedzie nam się coraz lepiej. Takie wnioski można wyciągnąć z danych portalu zrzutka.pl. Internauci przekazują tam swoje pieniądze na warte tego - ich zdaniem - cele.

Użytkownicy serwisu wpłacili blisko 16 mln zł w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku, co oznacza wzrost o 191 proc. rok do roku. Z kolei liczba założonych zrzutek zwiększyła się w pierwszym półroczu aż o 369 proc., a czas spędzony na platformie o 180 proc.

"Średnia wartość wpłaty na pojedynczą zrzutkę w tym roku wynosiła 65 zł" - czytamy w komunikacie.

- Jesteśmy największą platformą do zbiórek pieniężnych na dowolne cele w Polsce. Jest to dla nas ogromny sukces, ale jednocześnie wyzwanie. Na naszych barkach spoczywa bowiem odpowiedzialność za to, aby zbiórki za naszym pośrednictwem przebiegały bezpiecznie, jak najsprawniej i kończyły się z jak najlepszymi wynikami - powiedział współzałożyciel zrzutka.pl Tomasz Chołast.

Biorąc pod uwagę fakt, że nawet 75 proc. ruchu na portalu pochodzi z mediów społecznościowych, a zrzutki są udostępniane w tych kanałach tysiące razy dziennie, zrzutka.pl wprowadziła istotne modyfikacje, które pozwolą na skuteczniejsze prowadzenie zbiórek, podano również.

- Aktualnie pracujemy już nad kolejnymi rozwiązaniami technologicznymi, które zostaną wdrożone i zaprezentowane w przyszłości. Wśród nich będzie m.in. możliwość dokonywania wypłat na zrzutki z bankomatów i terminali płatniczych dostępnych w placówkach naziemnych. Nasi użytkownicy będę mogli także prosto i tanio wymienić 'salda zrzutki' na waluty zagraniczne, a także błyskawicznie rozliczyć się ze znajomymi. Przygotowujemy się także do ekspansji na rynki zagraniczne. Kierunków oraz kolejności zdobywania nowych obszarów na razie jednak nie ujawniamy - podsumował Chołast.

