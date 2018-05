Za zbiórkę pieniędzy w internecie nie zapłacisz podatku. Tylko nie możesz przekroczyć progu

Fot. Piotr Jedzura/REPORTER

Polskie prawo umożliwia, do kwoty prawie 5000 zł, przyjąć darowiznę wolną od podatku. To pozwala na wiele w przypadku popularnych zbiórek internetowych. Duża liczba darczyńców, wpłacając mniejsze sumy, pozwala uzbierać większą, co ratuje od opodatkowania.

- Nasze prawo pozwala przyjąć darowiznę od osoby fizycznej na przestrzeni 5 lat w sumie 4902 zł bez podatku dochodowego. U nas średnia wpłata od jednej osoby to 60 zł, więc nawet jeśli wpłaty dokona tysiąc osób, od całej kwoty nie zapłacimy podatku - mówił w programie "Money. To się liczy"

Tomasz Chołast, współzałożyciel zrzutka.pl.

Nawet jeśli zbierzemy np. 5 mln zł i nikt nie wpłaci kwoty większej niż wyżej wspomniana, to od zebranej sumy nie musimy ponosić dodatkowych opłat. Oczywiście każdy, kto przyjmie darowiznę większą niż 4902 zł od jednej osoby fizycznej czy podmiotu gospodarczego, musi to zrobić.

- Warto zaznaczyć, że to jest na przestrzeni 5 lat. Czyli te kwoty trzeba sumować - tłumaczy Chołast.

