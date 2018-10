ZUS cieszy się ze świetnej sytuacji finansowej systemu emerytalnego. To nie potrwa długo

Fot. PAP/Tytus Żmijewski Dziś wydolność FUS jest najwyższa w ostatnich latach - podkreśla ZUS.

Już 8,5 mld zł z zaplanowanych na ten rok dotacji z budżetu państwa nie trafiło do systemu emerytalnego. ZUS ich nie chce, bo ma duże wpływy ze składek i cieszy się z sytuacji bez precedensu. Ekonomiści wskazują jednak, że system na dłuższą metę jest niewydolny.

"Sytuacji bez precedensu ciąg dalszy!" - ogłosił na początku października Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS. W taki sposób zakomunikował wstrzymanie już trzeciej transzy dotacji z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- Dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia, a do tego uszczelnienie systemu pozwalają nam zrezygnować już z 8,5 mld zł dotacji z budżetu państwa - wyjaśniała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Dodała, ze wysokie wpływy ze składek pozwalają "ze spokojem patrzyć na sytuację finansową FUS".

Zobacz: 7 proc. z grupy 60+ jest aktywnych zawodowo. "Dywersyfikacja oszczędzania na emeryturę potrzebna"

- Dziś wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli wielkość wypłat świadczeń, które są pokrywane z bieżących wpłat składkowych, jest najwyższa w ostatnich latach i zbliża się do poziomu 80 proc. - podkreśla Wojciech Andrusiewicz w komentarzu dla money.pl.

Jak wyjaśnia, oznacza to, że "aż 80 proc. wypłacanych świadczeń pokrywanych jest z bieżących wpłat składkowych". - Na tak dobrą sytuację FUS niewątpliwie największy wpływ ma dobra sytuacja na rynku pracy, czyli rosnące zatrudnienie i rosnące wynagrodzenia. Nie przewidujemy, by w najbliższych latach ten trend został w sposób znaczący odwrócony - dodaje.

Komunikat ZUS jest tak optymistyczny, że można odnieść wrażenie, iż wieszczony od lat nieuchronny upadek systemu emerytalnego w Polsce już nam nie grozi. Tymczasem jednak utrzymują się niekorzystne tendencje demograficzne - wraz ze starzeniem się społeczeństwa będzie maleć liczba płatników przy rosnącej liczbie emerytów.

Co na to ZUS? - Oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzięki sporządzanym prognozom krótko i długoterminowym pozwala decydentom dostosowywać politykę zabezpieczenia społecznego do pojawiających się trendów, w tym tych zależnych od demografii. Trendy, z którymi mamy do czynienia w Polsce, nie odbiegają od trendów światowych - uspokaja rzecznik ZUS, dodając, że wypłaty emerytur objęte są gwarancjami państwa.

Czytaj też: "Jak to możliwe?". Listy z ZUS zaskakują Polaków. Przez matematykę i polityków

Nieco inaczej jednak widzą to eksperci, którzy przyznają, że obecna sytuacja finansowa systemu emerytalnego poprawia się, ale nie znikają ciemne chmury, które wiszą nad nim w dłuższej perspektywie.

Główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju Aleksander Łaszek mówi money.pl, że "generalnie póki zatrudnienie i płace rosną, sytuacja ZUS się poprawia". - Największą jego pozycją wydatkową są wcześniej przyznane emerytury i renty. A one są waloryzowane o inflację plus 20 proc. realnego wzrostu płac, czyli tak rosną koszty. Tymczasem dochody rosną w tempie inflacja plus 100 proc. realnego wzrostu płac plus wzrost zatrudnienia - wyjaśnia.

Ekspert wskazuje, że po stronie zagrożeń jest starzenie się społeczeństwa i fakt, że przechodzące na emeryturę roczniki są coraz liczniejsze. - Warto też podkreślić, że rząd PiS ciągle korzysta z reform Hausnera, system rentowy uszczelniono prawie 20 lat temu, a wciąż ubywa rencistów - podkreśla Łaszek. - Nowi nie wchodzą do systemu, a starzy przechodzą na emerytury lub umierają - wyjaśnia.

- Rząd powinien dążyć do zniesienia deficytu w ZUS, bo pomimo rosnących wpływów starzenie się społeczeństwa będzie wywierało presję na ZUS, a obecny rząd pogłębia te problemy - ocenia ekonomista. - Wszystkie długoterminowe prognozy zakładają, że jeśli deficyt w FUS będzie malał to, dlatego że emerytury będą coraz niższe - dodaje.

Czytaj też: Tylko dwie osoby pracują na jednego emeryta, będzie gorzej

Aleksander Łaszek ocenia, że "rząd, obniżając wiek emerytalny, ten problem bardzo pogłębił, a rosnąca liczba osób na emeryturach minimalnych będzie wywierała presję na zmiany w systemie". Chodzi na przykład o hojniejszą waloryzację dla osób o najniższych świadczeniach albo podniesienie minimalnej emerytury. Według eksperta będzie to oznaczało rosnące wydatki i deficyt.

Obecnie przeciętna emerytura w Polsce wynosi blisko połowę średniej pensji, ale w 2050 roku będzie to niewiele więcej niż jedna czwarta przeciętnej płacy. Tak wynika z raportu opublikowanego w lipcu przez Komisję Europejską.

Głównym problemem jest demografia. Starzenie się polskiego społeczeństwa postępuje w szybkim tempie, przez co stosunek osób pracujących do emerytów pogarsza się z roku na rok. Już teraz sytuacja nie jest najlepsza, bo według danych z 2016 roku na 16,5 mln płatników składek przypadało aż 9,2 mln emerytów. Według prognoz unijnych ekspertów w 2050 roku, czyli za niewiele ponad 30 lat, liczba pracujących i pobierających emeryturę praktycznie się zrówna.

Źródło: GUS

Z kolei GUS prognozuje, że w 2020 roku liczba osób uprawnionych do emerytury wzrośnie aż o 622 tysiące - do 8,6 mln. Dziesięć lat później, czyli w 2030 roku, w wieku poprodukcyjnym będzie już 9,8 mln osób, czyli o 1,1 mln więcej niż w 2020. Największy przyrost emerytów prognozowany jest na lata 40-te - w połowie wieku będzie około 12,4 mln emerytów.

Starzenie się społeczeństwa to w dużym stopniu efekt coraz dłuższego życia, ale głównym winowajcą tego zjawiska jest niewystarczająca dzietność. "Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku na każde 100 kobiet w wieku 15-49 lat powinno przypadać średnio co najmniej 210-215 urodzonych dzieci, obecnie przypada ok. 145" - czytamy w ostatnim raporcie GUS o sytuacji demograficznej Polski. Według GUS w Polsce rodzi się rocznie o 200 tysięcy dzieci za mało.

Skąd taki niski wskaźnik dzietności w Polsce? Według GUS to głównie efekt odkładania na później przez ludzi młodych decyzji o założeniu rodziny. "Stan depresji urodzeniowej trwa już prawie 30 lat. Od 1990 r. wielkość współczynnika dzietności kształtuje się poniżej 2, czyli nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń" - podsumowuje GUS.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl