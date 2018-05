ZUS chwali się sukcesem e-składek. Rekordowo mała liczba błędów

Fot. Reporter Poland

Już 100 mld zł wpłynęło do ZUS-u z e-składek - poinformowała prezes instytucji Gertruda Uścińska. Jej zdaniem wprowadzenie tej możliwości uporządkowało system wpłat.

Od początku roku przedsiębiorcy mogą wysłać zwykły przelew na jeden, indywidualny rachunek zamiast trzech lub czterech wpłat na poszczególne fundusze. Rozksięgowaniem składek zajmuje się bowiem ZUS.

Rozliczanie się z urzędem jest więc łatwiejsze i, zdaniem prezes ZUS, widać tego efekty. – Od stycznia do Zakładu trafia średnio ok. 10 proc. więcej składek niż w analogicznych miesiącach 2017 r. – powiedziała.

Wprowadzenie e-składki spowodowało także, że zmniejszyła się liczba błędnych przelewów. Jeszcze w okresie od stycznia do maja 2017 r. trafiło się aż ponad 114 tys. niezidentyfikowanych wpłaty. W tym roku w tym samym okresie – jedynie 161. – Biorąc pod uwagę, że mamy 2,4 mln aktywnych płatników, odsetek błędnych przelewów spadł zatem do wartości poniżej granicy błędu statystycznego – stwierdziła Uścińska.

Rząd kończy prace nad zmiejszeniem ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców

Przy czym ZUS przyznaje, że oprócz tego jest aż 900 tys. rachunków składkowych, na których są zaległości, a które należą do firm już nieaktywnych. Urząd prowadzi działania, które umożliwiłyby ściągnięcie należności przed ich przedawnieniem.

Zakład przypomina także, że jeśli ktoś ma zaległości składkowe, to bieżące wpłaty są w pierwszej kolejności kierowane do uregulowania najstarszych długów. To oznacza, że w razie pozostawania ich na koncie dłużnicy tracą prawo do zasiłków chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego. Po spłaceniu należności może bowiem zabraknąć środków z wpłaty na ubezpieczenie chorobowe.

