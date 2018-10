Podszywają się pod ZUS. Polują na dane klientów

ZUS alarmuje, by nie odpowiadać, ani nie otwierać załączników w fałszywych mailach. ”Tylko w poniedziałek rano do Zakładu zadzwoniło kilkanaście osób z informacją o dziwnych mailach, w których jako nadawca figuruje właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych” – pisze Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS.

To próba oszustwa, zainfekowania komputera oraz uzyskania dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci. Jak przypomina rzecznik, ubezpieczyciel nie wysyła do swoich klientów korespondencji mailowej.