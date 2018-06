Związki zawodowe dla pracowników na "śmieciówkach". Sejm przegłosował nowe prawo

Fot. REPORTER Zmianę wymusił Trybunał Konstytucyjny

Pracownicy zatrudnieni na umowach o dzieło czy zleceniach będą mogli należeć do związków zawodowych. Zmiany w ustawie to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że to prawo należy się wszystkim pracownikom, niezależnie od statusu umowy.

Do związków zawodowych będą mogły należeć osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnione. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku.

O zbadanie zgodności z konstytucją i prawem międzynarodowym przepisów ustawy o związkach zawodowych wniosło do TK OPZZ.

Związkowcy wykazywali, że zapisana w Ustawie o związkach zawodowych definicja pracownika jest zawężona do zapisu zawartego w przepisach Kodeksu pracy. Przez to, jak twierdzili, polskie prawo pozwala zakładać i wstępować do związków zawodowych jedynie pracownikom zatrudnionym na etatach.

Sprawozdawca pięcioosobowego składu orzekającego sędzia Marek Zubik powiedział w uzasadnieniu, że "skoro Konstytucja wyraźnie oznaczyła wolność tworzenia związków zawodowych, to ustawodawca nie ma prawa zawężać i określać, kto się może w nich zrzeszać".

Nowelizacja ustawy czeka teraz na podpis prezydenta.

