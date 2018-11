Żywiec zrobił krok do przejęcia Browaru Namysłów. W ten sposób dogoni producenta Tyskiego

Grupa Żywiec złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Browarem Namysłów. Zapłaci za to pół miliarda złotych, zwiększając udział w rynku do poziomu Kompanii Piwowarskiej.

Browar Namysłów to regionalna firma piwowarska warząca swoje piwa w browarach w Namysłowie i Braniewie. Choć jest to piąty największy producent piwa w Polsce, to warzy go w ilości tylko około 1,7 mln hl piwa rocznie. Dla porównania Żywiec sprzedał w ubiegłym roku 11,2 mln hektolitrów.