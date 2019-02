Wiceszef Modlina oskarża: Porty Lotnicze chcą nas wykończyć

- Co się dzieje w Modlinie? W tym problem, że nic – mówi money.pl wiceprezes portu Marcin Danił. Chodzi o to, że lotnisko od półtora roku nie inwestuje, bo nie zgadza się na to jeden z udziałowców. Podwarszawskiemu portowi grozą poważne tarapaty finansowe.

